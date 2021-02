Fastnacht in Franken 2021: Großartige Publikumsresonanz

"Ich bin außerordentlich dankbar und sehr zufrieden, dass unsere Hauptsendung 'Fastnacht in Franken' trotz schwierigster Bedingungen produziert werden konnte. Gerade in diesen besonderen Zeiten sind humorvolle und fröhliche Stunden zu Hause im Kreise der Familie besonders wichtig. Ein großes Kompliment unseren tollen Künstlern, die die Herausforderung, nur vor wenig Publikum zu spielen, hervorragend gemeistert und großartige Beiträge gezeigt haben." Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verband Franken

Sein Dank gelte im Besonderen dem Produktionsteam des Bayerischen Rundfunks, das "mit größter Professionalität die Produktion gewährleistet" habe. Ein weiterer Garant des Erfolgs, so Anderlink, sei die über Monate andauernde intensive Zusammenarbeit und Planungsleistung der Fastnacht-Redaktion mit dem künstlerischen Leiter des Fastnacht-Verband Franken Bernhard Schlereth.

Fastnacht in Franken erstmals aufgezeichnet

Erstmals in über 30 Jahren Fastnacht in Franken-Geschichte wurde die Traditionssendung nicht live gesendet. Die dreistündige Sendung wurde größtenteils in der Woche vor der Ausstrahlung in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen aufgezeichnet. Um jedoch auch tagesaktuelle Geschehnisse mit in die Sendung aufnehmen zu können, wurde ein einzelner Sketch mit Martin Rassau und Volker Heißmann als "Die Kaltengrubers" am Tag der Ausstrahlung selbst produziert.

Politik-Prominenz diesmal im Wohnzimmer statt im Saal

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Fastnacht heuer außerdem auf eines ihrer wichtigsten Elemente verzichten: Die Politiker saßen im heimischen Wohnzimmer vor dem Fernseher statt in den ersten Rängen, um sich den Spiegel vorhalten zu lassen. Doch was wäre die Fastnacht in Franken, wenn sich die Künstlerinnen und Künstler nicht auch hierfür eine Lösung hätten einfallen lassen: So wurde einfach via Bildschirm mit den sonst anwesenden Politikern agiert.