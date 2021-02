Corona, Lockdown, Ausgangssperre - und jetzt auch noch fasten?

"Ich denke, dass ich vielleicht Süßigkeiten ein bisschen einschränken werde, aber sonst muss ich auch sagen, reicht es mir gerade mit dem Verzichten." So wie diesem Passanten in der Münchner Innenstadt geht es gerade vielen Menschen: Die Motivation zum Fasten in Corona-Zeiten hält sich eher in Grenzen.

"Fasten fällt aus in Corona Zeiten. Was bleibt dir noch außer Essen und Trinken?" Ein Passant in der Münchner Innenstadt

40 Tage fasten trotz Corona

Doch traditionell beginnt mit dem heutigen Aschermittwoch für Christen die 40-tägige Fastenzeit, die am Ostersonntag endet. Der junge Katholik Franz Wacker aus Niederbayern will auch trotz Corona fasten. Die Aktion, an der er bis Ostern teilnimmt, heißt "Entrümpeln" und wird von der Katholischen Landvolkbewegung organisiert.

Der 21-jährige Student will dabei gar nicht konkret auf etwas verzichten oder sein Zimmer oder den Keller entrümpeln, sondern sich auf das konzentrieren, was ihm wichtig ist: "Die Fastenzeit ist ja nicht nur das Verzichten an sich, sondern es geht ja darum, sich auf sich selbst und auf seinen Glauben zu fokussieren. Zur Ruhe kommen, um zu sehen, in welchen Bereichen kann ich was verbessern, um Platz für etwas Neues zu schaffen."

Fastenzeit: Gewinn für Körper und Geist

Eine ähnliche Einstellung zur Fastenzeit hat auch der evangelische Regionalbischof für München und Oberbayern, Christian Kopp. Er selbst wird in diesem Jahr unter anderem auf Süßigkeiten verzichten, um sie danach wieder richtig genießen zu können, erzählt er. Doch es gehe in der Fastenzeit um noch viel mehr.

Die evangelische Fastenaktion versuche dafür Denkanstöße zu liefern. Sie stehe in diesem Jahr unter dem Motto "Spielräume! 7 Wochen ohne Blockaden", so Kopp. Er sieht im Fasten nicht nur Verzicht, sondern auch einen Gewinn: "Wer weniger isst, merkt bestimmte Folgen in seinem Körper. Wer bestimmte Dinge nicht macht, der gewinnt nochmal einen komplett anderen Zugang zu Kontakt mit anderen, liest ein schönes Buch, ist mehr in der Natur. Darum geht es: Die Freiräume, die Spielräume erweitern, die ich habe."

Kirchen bieten Klimafasten an

Auch das "Klimafasten" wird in diesem Jahr wieder angeboten. Die evangelische und die katholische Kirche rufen die Gläubigen dabei auf, eine klimafreundliche und ressourcenschonende Lebensweise auszuprobieren.

Die fastenwilligen Menschen in Deutschland wollen in diesem Jahr am ehesten auf Alkohol verzichten, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK. Knapp dahinter landen Süßigkeiten, gefolgt von Fleisch. Am niedrigsten ist die Bereitschaft, das Auto eine Zeit lang stehen zu lassen. Und trotz der Corona-Situation, die allen schon einiges an Verzicht abverlangt, ist die große Mehrheit der Befragten nach eigenen Angaben motiviert zu fasten.