Fastenmonat Ramadan beginnt für Muslime

Fünf Dinge soll ein gläubiger Muslim tun: täglich beten, spenden, möglichst nach Mekka pilgern und sich zum Glauben bekennen. Und auch das Fasten gehört zu den Fünf Säulen des Islam. Nach dem islamischen Mondkalender beginnt der Fastenmonat Ramadan heute, am 2. April - und damit während der christlichen Fastenzeit.

Interreligiöses Fasten

So betonte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, zum Beginn des Ramadan die Bedeutung des interreligiösen Dialogs. "Eine direkte Begegnung ist eine gute Voraussetzung, um Vorurteile abzubauen und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen."

Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Katholische Bischof Georg Bätzing, wandte sich mit Grußworten an die Muslime in Deutschland. "Die verbindenden Wurzeln unserer religiösen Traditionen werden uns noch einmal in Erinnerung gerufen", sagte Bätzing. Das sei mit Blick auf die Gewalt und die Zerstörung in der Ukraine gerade besonders notwendig.

Der Krieg überschattet den Start des Fastenmonats. "In Zeiten des Krieges sind unsere Gedanken bei den Menschen in der Ukraine", sagte Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland. "Wir beten für die Opfer im Heiligen Monat Ramadan ganz besonders und bitten Gott um Frieden für alle Menschen auf der Welt."

Ramadan: Muslimisches Intervallfasten

Die Regeln im Ramadan erinnern an den Trend des Intervallfastens, der in den letzten Jahren immer populärer wurde, sind aber deutlich strenger. Die Gläubigen sind dazu aufgerufen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf das Essen, Trinken sowie auf andere sinnliche Genüsse zu verzichten, etwa auf das Rauchen.

Das gilt für Männer und Frauen. Ausgenommen sind Alte, Kranke, Schwangere, Reisende sowie Soldaten im Krieg. Neben dem Verzicht steht der Fastenmonat auch für gute Taten und die Läuterung von Seele und Körper. Die Gläubigen spenden Geld, unterstützen Bedürftige und versuchen, sich zu versöhnen.

Fastenbrechen mit Einschränkungen

Zum dritten Mal findet der islamische Fastenmonat nun schon in Corona-Zeiten statt. Die Feierlichkeiten in den Moscheen, größere Treffen und das Fastenbrechen, das gemeinsame Essen nach Sonnenuntergang, können erneut nur eingeschränkt stattfinden.

Der Fastenmonat Ramadan dauert in diesem Jahr bis zum 2. Mai. Ein guter Teil der knapp fünf Millionen Muslime in Deutschland wird ab heute rund vier Wochen lang fasten. Auf das Ende des Ramadan folgt das dreitägige Fest des Fastenbrechens.