Fastenmonat der Muslime: Ramadan in Zeiten von Corona

Die Bilder junger Gläubiger vor einer Berliner Moschee, die die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen missachteten, gingen in der vergangenen Woche durch die Medien. Eine muslimische und eine evangelische Gemeinde im Berliner Stadtteil Neukölln hatten zu einem digitalen gemeinschaftlichen Gebet aufgerufen, wie der Tagesspiegel berichtete. Das war von Gläubigen missverstanden worden. Die Versammlung vor der geschlossenen Moschee konnte nur gemeinschaftlich durch den Imam und die Polizei aufgelöst werden.

Corona-Fakenews über Sonderregelungen für Muslime

Rechte Blogs nutzten die Bilder für ihre Zwecke und streuten Falschinformationen. So sei beispielsweise eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen für Muslime während des Ramadan geplant. Das ist falsch, wie der Faktenfinder der Tagesschau entlarvte. Auch dass ein Fest mit 50.000 Muslimen in Dortmund stattfinde, entpuppte sich als Falschmeldung, wie der #Faktenfuchs von BR24 belegte. Auf Nachfrage bestätigte auch das bayerische Innenministerium schriftlich, dass es keine Sonderregelungen geben werde: "Selbstverständlich gelten die Regelungen für jeden und zwar unterschiedslos, unabhängig von der Religionszugehörigkeit."

Ramadan 2020: Fastenbrechen nur im kleinen Kreis

Die Christen konnten bereits das Osterfest und die Juden ihr Pessach nicht wie gewohnt feiern. Auf die muslimische Gemeinde kommt jetzt die Fastenzeit zu, der sogenannte Ramadan. Der islamische Fastenmonat beginnt in diesem Jahr am 23. April mit dem abendlichen Iftar, dem täglichen Fests des gemeinsamen Fastenbrechens. Dann dürfen die Muslime einen Monat lang zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nichts zu sich nehmen. Ausgenommen von der Fastenpflicht sind Schwangere, Stillende, Kinder und Kranke.

In diesem Jahr wird für die Gläubigen dabei alles anders. Belmin Mehic ist Imam des als gemeinnützig anerkannter Vereins Münchner Forum für Islam (MFI). Seinen Gemeindemitgliedern sei bewusst, dass der Ramadan in diesem Jahr anders gefeiert werden müsse: "Wir setzen die behördlichen Vorgaben pflichtbewusst um und haben unsere Angebote auf Online und in die Sozialen Netzwerke umgestellt. Die Muslime haben als verantwortliche Bürger dieses Landes die Maßnahmen akzeptiert und wir haben auch keine Rückfragen oder Beschwerden, dass wir nicht geöffnet haben."

Das Forum bietet auf Facebook Vorträge an und sensibilisiert die Muslime für die Vorgehensweisen während der Corona-Krise. Große Zusammenkünfte von Familien oder Freunden nach Sonnenuntergang sind in diesem Jahr tabu: "Das Fastenbrechen muss sich in diesem Jahr innerhalb der Bewohner des Hausstandes oder der Wohnung abspielen", sagt Mehic.

Innenministerium will Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen ahnden

Das bayerische Innenministerium wies nochmals daraufhin, dass diesbezügliche Verstöße geahndet werden würden: "Das tägliche Treffen mit anderen Glaubensangehörigen ist kein triftiger Grund, seine Wohnung zu verlassen bzw. die Wohnung anderer aufzusuchen." Verstärkte Kontrollen seien diesbezüglich aber, analog zum Osterfest, nicht vorgesehen.

Bis auf Weiteres finden in den Gebetsräumen des MFI keine gemeinsamen Gebete mehr statt. Am 10. Mai war in der Münchner Altstadt ein Fest geplant, das 'Altstadt-Iftar'. "Das haben wir schweren Herzens abgesagt", erklärt Imam Belmin Mehic. Auch zum Ende der Fastenzeit, das mit dem "Eid al-fitr" gefeiert wird, soll es keine Veranstaltungen oder Gottesdienste geben.