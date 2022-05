Fast live! London bereitet sich auf die große ABBA-Show vor

"Wir waren immer viel mehr daran interessiert, Songs zu schreiben und was Neues aufzunehmen", verrät Altpopper Björn Ulvaeus im Interview. Und es stimmt: Live, das war nie so wirklich die Sache von ABBA. In ihrer etwa zehnjährigen aktiven Bandkarriere waren die vier nur wenige Monate auf Tour.

ABBA auf ewiger Tour

Das ändert sich jetzt: "ABBA Voyage" heißt die Show, die am Donnerstag in London Premiere feiert. Und die könnte der Auftakt zu einer Art ewigen Tour werden. Hologramme sind ja bekanntlich langlebig – und garantiert Burn-out-resistent.

Björn Ulvaeus und seine Bandkollegen haben digitale Abbilder von sich erstellen lassen, sogenannte "Abba-tare". Alle vier mussten dafür in Motion-Capture-Anzüge schlüpfen und sich wochenlang vor 160 Kameras, die jede Bewegung aufzeichneten, zu ihren alten Songs bewegen. Der Rest passierte am Computer. Die Firma Industrial Light & Magic von "Star Wars"-Schöpfer George Lucas machte aus den in die Jahre gekommenen Musikern - Agnetha ist mit 72 die jüngste - die faltenlosen ABBA-Stars auf dem Karrierehöhepunkt, digital verjüngte Versionen von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid.

Björn Ulvaeus: "Unglaublich " und "ziemlich live"

"Unglaublich sei das", meint Ulvaeus. Und zumindest "ziemlich live". Der Gesang des Quartetts kommt zwar vom Band, begleitet wird die Holo-Show jedoch von einer zehnköpfigen Live-Band. Dass hier vier glitzernde digitale Kopien über die Bühne tanzen, bleibt dem Publikum verborgen. Die perfekte Illusion.

Der Aufwand, der dafür betrieben wurde, ist gewaltig. Sogar ein eigenes Stadion, die sogenannte ABBA-Arena, wurde extra für die Show errichtet. Welche andere Band kann so etwas schon vorweisen: ein virtuell-lebendiges Museum - und das in Stadiongröße.