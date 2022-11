Fasching im BR: "Fastnacht in Franken" am 10. Februar 2023

Fastnacht im TV

Zum Jahreswechsel wird es etwas ruhiger um den Fasching, um im neuen Jahr mit geballter Helau-Power durchzustarten. Nach derzeitigem Planungsstand – und so es die Gesamtlage erlaubt – können sowohl die "Närrische Weinprobe", "Franken Helau", "Fastnacht in Franken" und die Narren-Nachwuchssendung stattfinden, so Norbert Küber, Redaktionsleiter Fastnachtproduktionen.

Sendetermine im Überblick

13. Januar 2023: Die Närrische Weinprobe

27. Januar 2023: Franken Helau aus Amorbach

10. Februar 2023: Fastnacht in Franken

19. Februar 2023: Narren-Nachwuchssendung

Mitmach-Aktion: "Zeigt her eure Kostüme!"

Im Fasching sind Tanz und Kostüm nicht wegzudenken. Beim "Schautanz" werden diese Elemente bunt und ideenreich zusammengebracht.

Die BR Mitmach-Aktion "Zeigt her eure Kostüme!" ruft Tanzbegeisterte dazu auf, ihr ausgefallenstes Schautanz-Kostüm zu zeigen und dessen Geschichte zu erzählen.

"Der karnevalistische Tanzsport ist wesentlicher Bestandteil der Fastnacht und gehört zum Brauchtum dazu. Garden, Mariechen, dazu Schautänze – das ist Hochleistungssport. Dieses Engagement von jungen Menschen in den Vereinen ist beeindruckend – und das wollen wir zeigen." Rüdiger Baumann, Redakteur Fastnachtproduktionen

Galerien und TV-Beiträge

Die Aktion läuft bis Aschermittwoch 2023. Während der Session werden immer wieder Bildergalerien mit den Einsendungen veröffentlicht. Rund um das Thema "Schautanz" entstehen Beiträge zu den Näharbeiten, den Choreografien und den Wettbewerben im karnevalistischen Tanzsport. Mehr dazu auf der Webseite von "Fastnacht in Franken".