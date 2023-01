Fasching, Fastnacht, Karneval: Alle Sendungen im BR Fernsehen

"Fränkischer Fastnacht-Flitter"

Freitag, 20. Januar 2023, 20.15 Uhr

Mit bunt glitzerndem "Fastnacht-Flitter" hat das BR Fernsehen am 11.11. die närrische fünfte Jahreszeit eröffnet. Miteinander feiern, lachen und leben: Das Fastnacht-Brauchtum verbindet die Generationen und schafft ein Wir-Gefühl. Auf der Humor-Bühne in Amorbach im Landkreis Miltenberg präsentieren André Sultan-Sade und Sabrina Anderlik erstmals viele neue Gesichter mit Büttenreden, Sketchen, Musik und Tanz. Freilich dürfen dabei auch bekannte Künstler aus der Prunksitzung "Fastnacht in Franken" nicht fehlen. Vom Schnellkurs für Prinzenpaare bis zur Hitparaden-Parodie, vom schrägen Alleinunterhalter bis zum Männerballett: ein anregender Cocktail aus Fastnacht, Comedy und Show – neu gemixt.

"Frech & Frei"

"Frech & Frei – Das Beste aus den letzten zehn Jahren Franken Helau"

Freitag, 20. Januar 2023, 22.15 Uhr

Bauchredner Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda blicken zurück auf "Das Beste der letzten zehn Jahre Franken Helau". Hier wurden nicht nur Fastnacht-Talente entdeckt, sondern auch Bühnenkarrieren begonnen. Eine bunte Zusammenstellung aus Bütt, Tanz und Klamauk, mit Künstlern wie Peter Kuhn, den Sumbarcher Waschweibern oder Matthias Walz. "Franken Helau" zeigt Fastnacht, Fasching und Karneval in der ursprünglichen Form, so wie sie in vielen fränkischen Vereinen zu erleben ist.

"Frech & Frei – Das Beste aus der Fastnacht in Franken 2018"

Montag, 6. Februar 2023, 15.30 Uhr

Die Höhepunkte der Kultsendung "Fastnacht in Franken" 2018 präsentiert der "Dreggsagg" aus der Rhön, Michl Müller: Er jobbt derzeit als "Fleischerei-Fachverkäufer" beim Metzger – und wen trifft er dort? Klar, dass die Stars der Fastnacht ihre Wurst nur beim "Meister der Gelbwurst" höchstpersönlich kaufen.

"Frech & Frei – Das Beste aus der Fastnacht in Franken 2019"

Dienstag, 7. Februar 2023, 15.30 Uhr

Auch 2019 gab sich die bayerische Prominenz aus Kirche, Politik und Wirtschaft in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg bei der "Fastnacht in Franken" die Ehre. Mit dabei waren unter anderem das Fürther Komödianten-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau, Peter Kuhn aus Schweinfurt, Klaus Karl-Kraus aus Erlangen und Michl Müller aus Bad Kissingen. Natürlich kam mit der Altneihauser Feierwehrkapell'n auch wieder Besuch aus der "befreundeten" Oberpfalz. Über vier Millionen Menschen haben dieses Spektakel vor den Bildschirmen Deutschlands mitverfolgt. Der Mann am Piano, Matthias Walz, lädt ein, das Beste aus dreieinhalb Stunden "Fastnacht in Franken" Revue passieren zu lassen.

"Frech & Frei – Das Beste aus der Fastnacht in Franken 2020"

Mittwoch, 8. Februar 2023, 15.30 Uhr

2020 gab es in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen gleich zwei närrische Jubiläen zu feiern: Die Kultsendung "Fastnacht in Franken" wurde 33 und der Fastnacht-Verband Franken 66 Jahre alt. Ein Rückblick auf eine unglaubliche Sendung mit einigen der besten Künstler, die Franken zu bieten hat: unter anderem Peter Kuhn als britischer Gentleman, Volker Heißmann und Martin Rassau in ihren Parade-Rollen als Waltraud und Mariechen, Matthias Walz als Wirtshausmusikant, Oti Schmelzer als Kasperle und als Gäste aus der Oberpfalz: die Altneihauser Feierwehrkapell'n.

"Frech & Frei – Das Beste aus der Fastnacht in Franken 2021"

Donnerstag, 9. Februar 2023, 15.30 Uhr und Rosenmontag, 20. Februar 2023, 9.30 Uhr

Die Fastnacht-Session 2020/2021 war durch Corona spürbar anders. Doch die Franken-Fastnacht ließ sich nicht so einfach unterkriegen. Unter dem Motto "Jetzt erst recht" präsentierte das BR Fernsehen gemeinsam mit dem Fastnacht-Verband Franken eine Prunksitzung der etwas anderen Art. Denn 2021 übernahmen die Fastnacht-Künstlerinnen und -Künstler selbst das Regie-Ruder. Der damalige Sitzungspräsident Bernd Händel erinnert sich an ein besonderes Jahr mit Highlights von Sebastian Reich, Oti Schmelzer, Matthias Walz und vielen mehr.

"Frech & Frei – Das Beste aus der Fastnacht in Franken 2022"

Freitag, 10. Februar 2023, 15.30 Uhr

Die Corona-Pandemie hat in vielen Teilen des Landes dem karnevalistischen Brauchtum einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch die Fastnacht in Franken 2022 konnte nur mit Einschränkungen stattfinden. Zum Beispiel waren deutlich weniger Besucherinnen und Besucher vor Ort erlaubt. Martin Rassau und Volker Heißmann blicken zurück auf eine turbulente Fernseh-Fastnacht der besonderen Art. Matthias Walz, Ines Procter, Peter Kuhn, Michl Müller und viele mehr haben diese Prunksitzung zu etwas ganz Besonderem gemacht.

"Frech & Frei – Auch so sehen Sieger aus"

Faschingsdienstag, 21. Februar 2023, 9.00 Uhr

Zehn Tanzmariechen – alle deutsche Meisterinnen – standen 2019 gemeinsam bei der "Fastnacht in Franken" auf der Bühne – ein einmaliges Tanz-Medley. Das Besondere: Die älteste Tänzerin war 44 Jahre alt, die jüngste elf. Das BR Fernsehen hat die Tänzerinnen durch die Session begleitet und zeigt, dass karnevalistischer Tanzsport mehr als nur hübsches Beiwerk, sondern vielmehr Hochleistungssport ist. Nach dem Auftritt in Veitshöchheim vor einem Millionenpublikum geht es für die Sportlerinnen weiter: Süddeutsche Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft und dazwischen ganz viel Training. Soviel sei verraten: Die Fränkinnen haben letztlich nicht nur Titel verteidigt, sondern erneut Rekorde gebrochen.

"Franken Helau – Humor mit Herz aus Amorbach"

Freitag, 27. Januar 2023, 20.15 Uhr

"Franken Helau" wird 2023 vom Carneval Club Amorbach im Landkreis Miltenberg gestaltet. Die Odenwälder präsentieren sich mit Witz, Tanz und Gesang. Ein Heimspiel haben die Amorbacher Klostersänger, die auch schon in Veitshöchheim bei der "Fastnacht in Franken" auf der Bühne standen. Neben Büttenreden und Beiträgen von Akteuren aus den Fastnacht-Vereinen der Region darf sich das Publikum auf bunte Schau- und Gardetänze freuen. Sowohl Newcomer als auch bewährte Gesichter aus der Fernseh-Fastnacht bieten dem Publikum ein facettenreiches Humor-Programm.

Mit "Franken Helau" verfolgt der Bayerische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Fastnacht-Verband Franken e.V. das Ziel, Fastnacht, Fasching und Karneval in seiner ursprünglichen Form zu bewahren und einem großen Publikum zu präsentieren. Die Auswahl trifft der Fastnacht-Verband Franken in Abstimmung mit dem BR. Die Sendung "Franken Helau" kommt abwechselnd immer aus einem der drei fränkischen Regierungsbezirke.

"Schwaben helau – die großen Knaller"

Das Beste aus "Schwaben weissblau, hurra und helau"

Freitag, 27. Januar 2023, 22.00 Uhr

Das BR Fernsehen zeigt die Faschings-Höhepunkte und größten Knaller der vergangenen Jahre aus "Schwaben weissblau, hurra und helau" und sorgt mit schräger Comedy aus Bayerisch-Schwaben für Lacher. Bewährte Publikumslieblinge mit den schönsten Dialekten der Region garantieren Faschingsstimmung. Mit dabei sind Wolfgang Krebs als Schorsch Scheberl aus "Untergamskobenzeisgrubengernhaferlverdimmering", Bauchredner Perry Paul mit seiner Mauskatze Amadeus, das Augsburger Kabarett-Duo Herr und Frau Braun, der "Italo-Schwabe" Heinrich del Core, Hillus Herzdropfa von der Schwäbischen Alb, die Unterallgäuer Baurabua Maxi Schafroth und Markus Schalk, die Traumfraun und viele mehr.

Das Beste aus "Schwaben weissblau, hurra und helau"

Rosenmontag, 20. Februar 2023, 19.00 Uhr

Bewährte Publikumslieblinge treiben in schwäbischer Mundart ihre Späße mit der Polit-Prominenz und dem Publikum im Saal. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich freuen auf ein Wiedersehen mit dem Kabarettisten Wolfgang Krebs als Schlagerstar Meggy Montana, dem Bauchredner Perry Paul und seiner Mauskatze Amadeus, dem Augsburger Kabarett-Duo Herr und Frau Braun, dem "Italo-Schwaben" Heinrich del Core und vielen Künstlern mehr, die alle garantiert für "weissblaue" Superstimmung sorgen.

Das Beste aus "Schwaben weissblau, hurra und helau"

Faschingsdienstag, 21. Februar 2023, 19.00 Uhr

Bewährte Publikumslieblinge treiben in schwäbischer Mundart ihre Späße mit der Politprominenz und dem Publikum im Saal. Mit dabei sind der Kabarettist Maxi Schafroth, Wolfgang Krebs in seiner Rolle als Schorsch Scheberl, der Bauchredner Perry Paul und seine Mauskatze Amadeus, die Mundart-Dichterin Waltraud Mair alias Meichlböck's Zenta und viele Künstler mehr, die alle garantiert für "weissblaue" Superstimmung sorgen.

"Schwaben weissblau, hurra und helau" – die Bayerisch-Schwäbische Prunksitzung aus Memmingen

Freitag, 3. Februar 2023, 20.15 Uhr

Nach zweijähriger coronabedingter Pause verwandelt sich die Stadthalle Memmingen endlich wieder in einen närrischen Hexenkessel, wenn es zum 20. Mal heißt: "Schwaben weissblau, hurra und helau". Die Kultveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) ist der Höhepunkt des Faschingstreibens in Bayerisch-Schwaben. Diesmal auf der Schwaben-Bühne: Die Kabarettisten Heinrich del Core und Wolfgang Krebs, der unter anderem als Ministerpräsident Markus Söder brilliert. Auch dabei: Hansy Vogt, Markus Zipperle, Tobi van Deisner, Jürgen Richter, Hillus Herzdropfa, Ramona Mößmer, Waltraud Mair als Meichlböcks Zenta und viele andere.

Frech & Frei Retro

Frech & Frei Retro – Das Beste aus der "Fastnacht in Franken" II

Freitag, 3. Februar 2023, 23.30 Uhr

"Die Siebenschläfer", Wolfgang Düringer oder Waltraud und Mariechen als "junge Damen" – "Frech und Frei Retro" wagt einen tiefen Blick in das BR-Archiv und hat dabei den ein oder anderen Kalauer, Schenkelklopfer und Tanz-Höhepunkt herausgekramt.

Frech & Frei Retro – Das Beste aus der "Närrischen Weinprobe" II

Rosenmontag, 20. Februar 2023, 9.00 Uhr

Im Keller unter der Würzburger Residenz wird seit 20 Jahren Fastnacht gefeiert. "Frech und Frei Retro" blickt auf die Highlights der frühen Weinproben-Jahre zurück: Mit dabei sind Günter Stock, Sebastian Reich, Oti Schmelzer und viele mehr. Waltraud und Mariechen alias Martin Rassau und Volker Heißmann laden ein auf eine Zeitreise durch den Würzburger Stückfasskeller.

Frech & Frei Retro – Das Beste aus der "Närrischen Weinprobe" I

Faschingsdienstag, 21. Februar 2023, 9.30 Uhr

Seit 2003 zeigt das BR Fernsehen zum Auftakt der Fernseh-Fastnacht die "Närrische Weinprobe". Hier hatten Faschingsgrößen wie Matthias Walz oder Michl Müller ihre ersten Auftritte – diese und viele andere lustige Impressionen aus dem Weinkeller gilt es wiederzusehen. Gemeinsam mit Kult-Narr Oti Schmelzer blicken wir zurück auf die "historischen" Momente der Närrischen Weinprobe. So viel sei verraten: bei "Frech & Frei Retro" nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise zu den Anfängen der Sendung – Kabarett, Klamauk und Schenkelklopfer inklusive.

"Fastnacht in Franken" – Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken in Veitshöchheim

Freitag, 10. Februar 2023, 19.00 Uhr

Die "Fastnacht in Franken" ist zurück. Eine gute Gelegenheit, um die bayerische Prominenz aus Kirche, Politik und Wirtschaft sowie die Crème de la Crème der fränkischen Fastnacht-Szene wieder nach Veitshöchheim einzuladen. 2023 dürfen sich die Gäste im Saal und die Zuschauer vor den Fernsehern auf eine spannende und mitreißende Prunksitzung in alter Manier freuen – ganz ohne Pandemie und Beschränkungen. Die "Fastnacht in Franken" präsentiert dreieinhalb Stunden Tanz, Musik und Büttenreden vom Feinsten aus den Veitshöchheimer Mainfrankensälen. Da wird den Großen und Mächtigen im Land der Spiegel vorgehalten und mit Witz und Humor die Weltlage kommentiert. Bekannte Fastnacht-Stars wie der Kabarettist "Dreggsagg" Michl Müller, der Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau geben der Sitzung eine besondere Würze. Auch die beliebte Altneihauser Feierwehrkapell'n aus der Oberpfalz ist dieses Jahr wieder dabei. Die Oberpfälzer hatten im vergangenen Jahr ausgesetzt. Dazu tanzen die besten Garden und Tanzmariechen, die zu Deutschlands Spitze gehören.

Die Kultsendung steht für Unterhaltung auf höchstem Niveau. Seit 1987 wird die "Fastnacht in Franken" live ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im vergangenen Jahr haben beispielsweise knapp drei Millionen Menschen die BR-Kultsendung im BR Fernsehen angeschaut.

Veitshöchheim außer Rand und Band – Prominente und Narren im Fastnachtsfieber

Samstag, 11. Februar 2023, 19.30 Uhr

Wer in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim über den roten Teppich läuft, hat es geschafft. Die "Fastnacht in Franken" ist das gesellschaftliche Ereignis in der närrischen Zeit. Promis aus Politik und Gesellschaft geben sich bei der großen Prunksitzung ein Stelldichein. Am Ende knallt die Konfetti-Kanone und alle stimmen in das "Feierabendlied" ein, doch die Lichter gehen danach noch lange nicht aus. Das bunte Treiben geht weiter und mittendrin: die Macher der "Fastnacht in Franken"-Reportage.

"Fastnacht in Franken – jung und närrisch"

Sonntag, 19. Februar 2023, 18.45 Uhr

Dass nicht nur die "Großen" Fastnacht können, beweist der Narrennachwuchs in Veitshöchheim. Bei der Jugend-Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken coachen bekannte Stars der Fastnacht wie Ines Procter oder Michl Müller die jungen Talente. Dabei gewährt Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda einen Blick hinter die Kulissen. Durch die Sendung führt Sitzungspräsident Fabio Walter gemeinsam mit Moderatorin Calotta Keller. Bereits zum 15. Mal bietet die Sendung einen Mix aus Bütten, Musik und Tanz.

Kehraus – Höhepunkte der Fastnacht 2023

Faschingsdienstag, 21. Februar 2023, 20.15 Uhr

Gelacht, gesungen und gefeiert wurde in der Fastnacht, doch am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Zuvor, am Faschingsdienstag, jedoch lädt das BR Fernsehen nochmal dazu ein, alle Highlights der Fastnacht-Produktionen Revue passieren zu lassen. Im großen Kehraus werden Ausschnitte aus dem "Fränkischen Fastnacht-Flitter", der "Närrischen Weinprobe", "Franken Helau", der "Fastnacht in Franken" und "Fastnacht in Franken – jung und närrisch" gezeigt. Michl Müller, der "Dreggsagg" aus der Rhön, blickt zurück auf die Session 2022/2023.