"Farbverdichtung": Neue Ausstellung im Kunstmuseum Bayreuth

"Farbverdichtung" - so lautet der Titel einer Ausstellung, die seit Sonntag im Kunstmuseum Bayreuth zu sehen ist. Ausgestellt werden Werke des deutschen Nachkriegskünstlers Rupprecht Geiger, der im Jahr 2009 im Alter von 101 Jahren starb.

Werke entstanden von 1949 bis 2008

Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter nichtabbildender Kunst in Deutschland in den Jahren nach 1945 und war Mitbegründer der Künstlergruppe ZEN 49. Die Ausstellung zeigt Gemälde, Plakate, Zeichnungen und Druckgraphiken des Münchners. Sie sind zwischen 1949 und dem Jahr 2008 entstanden. Alle Werke stammen aus der Sammlung des Museums und dem Archiv Geiger in München.

Rupprecht Geigers Anfänge: Landschaftsbilder

Als Künstler war Geiger Autodidakt. Gelernt hatte er Maler, an der Universität studierte er Architektur. Mit dem Malen begann er in den Jahren des Zweiten Weltkrieges, wo er in der Ukraine und in Griechenland vor allem Landschaftsbilder anfertigte. Nach dem Krieg gehörte er zu den Künstlern, die sich in einer Aufbruchstimmung befanden und ihre Werke von denen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte abgrenzten. Weg vom Objekt, hin zu einer, so Geiger, "unbegrenzten, gegenstandslosen Schönheit."

Grelle Farben bringen Leinwände zum Leuchten

Geiger malte mit Leuchtfarbe, als diese in den 1950er Jahren auf den Markt kam, und versuchte mit Hilfe der leuchtenden Pigmente, das Licht einzufangen und zu verdichten. Damit hörte er zeit seines Lebens nicht mehr auf. Seine Werke sind oft intensive nicht-mathematische Farbflächen, zum Beispiel Ovale, die aus den Leinwänden heraus zu leuchten scheinen.

Ungewöhnliche Formen "ringen miteinander"

Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Nuancen von Rottönen wurde zu Geigers Markenzeichen. In der Ausstellung "Farbverdichtung" können die Besucher aber auch Schwarz-Weiß-Zeichnungen Geigers und sogenannte "Shaped Canvases"erleben. Dabei handelt es sich um Leinwände, die eben nicht viereckig sind, sondern teils unspezifische Formen aufweisen: Spitzen, Kreise oder geschichtete Rechtecke. Farbe und Form gehen für Geiger in diesen Werken eine intensive Wechselbeziehung ein. Geiger sagte dazu: "Sie ringen miteinander."

"Farbverdichtung": eine zweigeteilte Ausstellung

"Farbverdichtung" ist zweigeteilt: Einen Teil zeigt das Bayreuther Kunstmuseum im Alten Barockrathaus im Zentrum der Stadt. Der andere befindet sich während der Monate Juli, August und September in der Ausstellungshalle des Neuen Rathauses am Luitpoldplatz. Dort sind Plakate zu sehen, die Geiger vor allem in den 1960er Jahren schuf. Die Rupprecht-Geiger-Ausstellung endet am 11. Oktober 2020. Weitere Informationen und die Öffnungszeiten gibt es auf der Internetseite des Museums.