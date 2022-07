Farbenmächtige Kunst aus Südafrika: Mary Sibande in Erlangen

Ein wütendes, rotes Herz – die nächste Leitfarbe

Diese Farbe wird von einem kräftigen Rot in ihren Werken abgelöst. Als eine Art Hohepriesterin reckt sie ein Herz in die Höhe. Rot steht nun für ihre Wut. Das Bild der Frau hat sich nun deutlich gewandelt, in Südafrika, in der Welt – und auch in Mary Sibandes Werken. Doch mit ihrem nächsten Werk, das sie eigens für die Ausstellung in Erlangen gefertigt hat, schein diese rote Phase zu enden. Das Herz, an zahlreichen Bypässen und dicken Adern, wirft sie den Geiern zum Fraß vor, in einer raumgreifenden Installation. Die Wut war Inspiration und Antreiber ihres Schaffens – doch die Wut mache auch müde, erklärt Amely Deiss. Es sei Zeit für Neues. "Welche Farbe nun kommt, weiß sie selbst noch nicht", so die Ausstellungsleitern.