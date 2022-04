Farbanschlag auf Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow

Dmitri Muratow (60) selbst hatte die Öffentlichkeit von dem Anschlag auf sich per Telegram-Kanal informiert. Laut dem Journalisten war der Angreifer allein – er sei in das Abteil gekommen, in dem sich Muratow auf einer Zugfahrt von Moskau in seine Geburtsstadt Samara befand, und habe ihn mit Ölfarbe und Aceton übergossen: "Die Augen brennen fürchterlich. Der Geruch von Öl ist überall im Auto. Die Abfahrt hat sich bereits um dreißig Minuten verzögert. Ich werde versuchen, mich zu waschen", so Muratow, ohne weitere Einzelheiten über seinen Gesundheitszustand und seinen Aufenthaltsort zu nennen.

"Auf Sie für unsere Jungs"

Der Chefredakteur fügte hinzu, dass der Angreifer, bevor er ihn mit Farbe übergoss, rief: "Muratow, auf Sie für unsere Jungs." Der Journalist bekam im vergangenen Jahr gemeinsam mit der philippinischen Journalistin Maria Resse den Friedensnobelpreis für "ihre Bemühungen zur Verteidigung der Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden" sei. Im März versteigerte Muratow seine Medaille zugunsten der ukrainischen Opfer des Angriffskriegs.

Nach zweimaliger Verwarnung seitens der Zensurbehörde Roskomnadzor (RKN) entschied sich die Redaktion der "Nowaja Gaseta", ihr Erscheinen bis Kriegsende einzustellen, um einem Verbot zu entgehen. Allerdings wurde bekannt, dass eine "Europa"-Ausgabe außerhalb Russlands geplant war. Politikchef Kirill Martinow hatte das als "unabhängiges Projekt" beschrieben, es gehe nicht um einen Ableger der russischen Hauptausgabe.