Fangen und Freilassen spaltet Angler

Catch and Release - das gezielte Fangen und Freilassen von Fischen wird von Tierschützern aber auch von vielen Anglern aus ethisch-moralischen Gründen kritisiert. Denn für den Angler geht es dabei hauptsächlich um das Jagdfieber und um den Kampf mit dem Fisch. Doch das Fangen und Zurücksetzen von Fischen, ohne einen vernünftigen Grund, verstößt gegen das Tierschutzgesetz.

Tierrechts-Aktivisten bringen immer wieder Fälle von Catch & Release zur Anzeige, wenn sie Trophäenfotos oder -videos im Internet entdecken. Vor zwei Jahren musste Fußballikone Klaus Augenthaler mehrere tausend Euro Strafe zahlen. Er hatte einen 2,20 Meter großen und 65 Kilogramm schweren Wels gefangen. Gemeinsam mit Angelkollegen hatte er ihn nach einem 90-minütigen Kampf aus dem Wasser gezogen, gemessen, gewogen, mit ihm für ein Foto posiert, ihm den Haken aus dem Mund gezogen und ihn ins Wasser zurückgesetzt. Ein klarer Fall von Catch & Release, kommentierte damals der Bayerische Landesfischereiverband e.V.

“Wir leben in einer Zeit, in der die Frage gestellt wird, ob wir nicht mehr Tierschutz oder sogar Tierrechte benötigen. In einer solchen Zeit ist ein Verhalten, das ein Lebewesen ausschließlich zu Unterhaltungsobjekten degradiert, nicht mehr akzeptabel.“ Christian Arleth, Tierrechtsorganisation PETA

Der Landesfischereiverband lehnt das gezielte Angeln und Zurücksetzen von Fischen ab. Nur stark bedrohte Fischarten dürfen an manchen Gewässern wieder freigelassen werden. Dann geht Artenschutz vor Tierschutz. Die Entscheidung darüber trägt in der Regel der Inhaber des Fischereirechts an einem See oder Fluss, nicht der einzelne Angler.

„Wir als Landesfischereiverband sind mit dieser Regelung sehr zufrieden. Denn wir wissen, wir haben sehr gut ausgebildete Angler, die sehr gut einschätzen können, was sie tun und die zum Beispiel wissen, wenn sie eine Äsche - eine sehr gefährdete Fischart - fangen, dass sie die vorsichtig wieder auslassen, am besten im Wasser, dass der Fisch auch eine gute Überlebenschance hat.“ Thomas Funke, Landesfischereiverband

Das Leben im Wasser unterliegt einem empfindlichen Gleichgewicht. Werden Fische falsch oder zu unsanft zurückgesetzt, sterben sie oft an den Folgen, einen langsamen, qualvollen Tod. Catch & Release -Anglern geht es aber nicht um Fische und ihre Rechte, sondern um ihr Freizeitvergnügen. Um den Kick und die Jagd.