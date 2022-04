Fanatismus: Russischer Insider warnt vor "Sieg um jeden Preis"

Kortunow sprach ein zentrales Problem jeder kriegführenden Partei an: Sie muss einerseits alles daransetzen, einen Sieg zu erringen und die eigene Bevölkerung entsprechend fanatisieren, darf andererseits jedoch die Ausstiegsszenarien nicht aus den Augen verlieren, um einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ruin abzuwenden. Beides ist mit jeder weiteren Kriegswoche schwerer miteinander zu vereinbaren, weil die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Kriegsziele naturgemäß mit der Zahl der dargebrachten Opfer steigen.

Deutschland wollte 1918 sogar Turkmenistan beherrschen

Das erwies sich in Deutschland in beiden Weltkriegen als verhängnisvolles Problem. Im Ersten Weltkrieg radikalisierten sich die Kriegsziele Berlins von Jahr zu Jahr, bis Teile der militärischen Führung nach dem Ausscheiden Russlands im Frühjahr 1918 sogar davon träumten, Belgien und das Baltikum zu annektieren, den Kaukasus und Turkmenistan zur "deutschen Einflusssphäre" zu machen und ein riesiges "Deutsch-Mittelafrika" zu schaffen, was natürlich in keiner Weise mit den Westmächten verhandelbar gewesen wäre. Die Reichsregierung hatte damit einen immer geringeren diplomatischen Spielraum.

"Totaler Krieg" mit desaströsen Folgen

Die Nationalsozialisten führten gegen Russland bekanntlich von Anfang an einen "Vernichtungskrieg", der rassistische, antisemitische und antikommunistische Motive hatte, so dass es ideologische, aber keine klaren territorialen Ziele gab. Die sogenannte "AA-Linie" von Archangelsk nach Astrachan blieb äußerst nebulös und wurde erst im Nachhinein aus propagandistischen Gründen als solche bezeichnet. Es war von vorneherein völlig absurd anzunehmen, ein solch riesiges Territorium dauerhaft beherrschen zu wollen. Verhandlungen kamen für Hitler nie ernsthaft in Frage, mit den bekannten desaströsen Folgen für Deutschland, das nach der Niederlage von Stalingrad Anfang 1943 den "Totalen Krieg" ausrief.

Es liegt nahe, dass Andrei Kortunow und viele weitere Diplomaten solche historischen Beispiele im Hinterkopf haben, wenn sie jetzt zur Mäßigung aufrufen. Und natürlich gibt es in Russland Verweise auf Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien und andere Kriegsschauplätze, wo ambitionierte Kriegsziele letztlich allesamt auf der Strecke blieben.