Familiengründung: Lola Randl und ihr Roman "Angsttier"

Jakob und seine Freundin Friedel hatten sehr verschiedene Kindheiten. Friedel ist gut situiert aufgewachsen und schöpft daraus ein Selbstvertrauen, das Jakob fremd ist. Er musste sich als Kind um seine alkoholkranke Mutter kümmern. Das Geld war knapp, Männerbekanntschaften gab es reichlich. Er wird alles anders machen, jetzt wo er selbst eine Familie gründet. Eine glückliche natürlich, mit Haus auf dem Land und einem Kind.

Jakob will endlich ankommen: Als Mitglied einer Gemeinschaft, als Vater, als Mann. In Tagträumen malt er sich seine Zukunft aus: "Und überhaupt, er würde einen Wickeltisch bauen und die Küche und das Wohnzimmer richtig planen. Er würde lernen, wie man haltbare Holzverbindungen herstellt und dann ein richtig cooles Bett für sich und seine Familie entwerfen."

Süffisante Erzählung über Großstädter

Lola Randl erzählt süffisant von Großstädtern, die aufs Land ziehen. Und nicht bedacht haben, dass sie dann ja immer noch sie selbst sind – nur eben auf dem Land. Jakob gehört wieder einmal nicht dazu. Nicht zu Friedels Familie, nicht zu den neuen Nachbarn. Als er eines Nachts draußen vor dem Haus steht, passiert es: Etwas bohrt sich in seine Hand. Rosenstrauch, Nagel oder: das Angsttier?

"Also, ich glaube, wir haben alle ein Angsttier", sagt Lola Randl, "ich fand ja so interessant, dass meine Kinder das Angststier sofort verstanden haben. Ich kann zwar immer noch nicht sagen: Was ist genau das Angsttier? Weil, ich meine ja jetzt nicht: Ein Tier, wovor wir Angst haben – eine Spinne, eine Nacktschnecke. Psychologisch will ich gar nicht werden. Und ich hab' mich auch beim Psychologischen nicht sehr genau informiert, was genau das Angsttier ist."

Das Angsttier sitzt unter der Haut

Der Roman "Angsttier" ist ein Spiel mit Versatzstücken aus Sagen, Legenden und Horrorgeschichten: Jakobs Verletzung an seiner Hand heilt nicht – wie als Beweis dafür, dass etwas Bleibendes in ihn eingedrungen ist. Er beginnt sich immer instinktiver zu verhalten. Lola Randl lässt in ihrem Roman immer wieder bekannte literarische und archetypische Topoi anklingen. "Ich hab jetzt nicht alle Schauergeschichten gelesen und dann daran angeknüpft, sondern das sind ja Bilder, die man eher so tief hat, die jeder kennt: Man wird gebissen und dann hat man es selber. Als ich Kind war gab's auch immer diese Tollwutschilder und die Idee, wie man wird, wenn man dann tollwütig ist und dann kommt natürlich der Werwolf und dann kommt die Mythologie mit rein."

Lola Randl folgt einerseits den Regeln der anklingenden Textarten nicht vollständig, andererseits bricht sie diese Regeln nicht. Ihr Roman birgt keine Moral, sondern einzelne Erkenntnisse. Etwa diese: Menschen, die in die Natur ziehen und Menschen, die ihrer Natur folgen – das sind zwei verschiedene Paar Stiefel.

Lola Randl beim "Wortspiele"-Festival für junge Literatur

Jakob wird sich tatsächlich transformieren, aber nicht zur stereotypen Vaterfigur, sondern zu einem Waldwesen, dem seine Bedürfnisse wichtiger sind als die Erwartungen, die an ihn gestellt werden. Ob das Angsttier Jakob warnen wollte, vor dem Käfig einer perfekten Familie mit Friedel? Ob wir vielleicht alle so ein Angsttier haben? Das sind Fragen, die Lola Randls Roman beim Lesen provoziert. Über sie werden sich gut diskutieren lassen, heute Abend beim Wortspiele Festival für junge Literatur in München, bei dem Lola Randl aus ihrem Roman lesen wird.

Lola Randls "Angsttier" ist bei Matthes &Seitz erschienen. Die Bayern 2 Wortspiele, das Internationale Festival junger Literatur, findet heute, morgen und übermorgen in München in der Muffathalle statt, am Freitag gibt es dann den Bayern 2 Wortspiele Preis.