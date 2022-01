Familie in Corona-Zeiten: Einfach mal 5 gerade sein lassen!

Home-Office im eigenen Arbeitszimmer im Keller – ein Privileg, das viele leider nicht genießen. Doch trotz der perfekten Bedingungen und des Kopfhörers mit Noise-Cancelling finde ich selbst hier keine Ruhe, um diesen Artikel zu schreiben. Ich höre ihn immer noch ganz genau: den Grüffelo. Kurz darauf: Kampfgeräusche und Geschrei.

Konträre Interessen: Da wird auch mal an den Haaren gezogen

Meine beiden Jungs stoßen sich gerade die Hörner an sich selbst ab, in Monster-, Piraten- oder Räuberkämpfen. Dabei ist nicht alles Spiel. Es wird auch mal an den Haaren gezogen, geschlagen, gebissen, geweint – konträre Interessen, die sich einfach nicht zusammenbringen lassen.

Die mindestens stündlichen Konflikte zwischen dem Vier- und dem Zweijährigen erinnern mich an eine Geschichte, die ich kürzlich auf Twitter gelesen habe. Sie ging in etwa so: "Meine Kinder streiten um ein unsichtbares Pferd. Ich rate dem vermeintlich Vernünftigeren: Nimm doch einfach dein eigenes unsichtbares Pferd. Das Kind antwortet trotzig: Ich will aber seines!"

Unlösbare Konflikte in voller Lautstärke, dazu Arbeit, Haushalt, das dringende Bedürfnis mal wieder ein Gespräch mit meiner Frau zu führen und die Nachwirkungen einer Magen-Darm-Grippe, die über eine Woche vom Großen zur Mama zum Kleinen zum Papa wechselte, bis wir irgendwann gar keine frische Bettwäsche mehr hatten.

Meine Kinder tun mir leid - und ich trage eine Mitschuld

Es reicht. Ich weiß: durchschnaufen, alle Fünfe gerade sein lassen, den Jungs ihren neuesten Kampf um den T-Rex, einen Stock, den Titel des Piratenkapitäns oder was auch immer einfach alleine austragen lassen - das würde helfen. Doch irgendwie tun sie mir auch leid und ich trage auch eine Mitschuld.

Denn meinen Kindern mangelt es an Freunden, die einfach mal zu Besuch kommen, am Austausch mit anderen. Wäre da nicht Corona und unser familieninterner Anspruch, morgen beim Besuch der Ur-Oma keinen Impfdurchbruch einzuschleppen.

Und uns Eltern geht es genauso: Wenn das Baby von Freunden schon seinen ersten Geburtstag feiert und unsere Glückwunschkarte zur Geburt mit Babyrassel immer noch im Regal liegt, wird klar: Auch uns fehlen soziale Kontakte. Und auch wir haben "unsichtbare Pferde", also Konflikte, die wir vor den Kindern austragen.

"Müssen wir wirklich nochmals testen?" - "Naja, es ist deine Mutter."

Es reicht schon, wenn in der Corona-Zeit einer ein klein wenig unvorsichtiger ist als der andere. Schnell entspinnt sich dann ein Dialog, der so oder so ähnlich klingt: "Ja, ich hatte bei dem Termin eine Maske auf." - "… und auch die Hände desinfiziert?" - "Ja, kontrollier mich nicht immer! Müssen wir jetzt wirklich nochmal ins Testzentrum?" - "Naja, es ist deine Mutter, die wir besuchen."

Sticheleien, oder wie Psychologen sagen, "Mikroaggressionen", häufen sich in letzter Zeit. Doch klären wir unsere Konflikte besser als die Kleinen? Bei Kindern gibt es kein "Wir reden später". Sie müssen den Kampf sofort ausfechten, koste es, was es wolle. Und danach haben sie sich wieder lieb.

Familienberaterin: Konflikte nicht herunterschlucken

Und das ist eigentlich der richtige Weg, sagt die Psychologin und Familienberaterin Christine le Coutre. Werden Sticheleien und Spitzen heruntergeschluckt, können sie sich anstauen und irgendwann zu einem großen Krach führen. "Manchmal ist es wie so eine Spirale, die irgendwann platzt. Aber es ist auch so ein: 'Wir trauen uns nicht zu, Konflikte zu lösen'. Je weniger konstruktive Konfliktlösung ich erlebt habe, desto weniger Zutrauen habe ich, dass wir das schon schaffen."

Wer den Konflikt scheut und nicht über seine Probleme reden kann oder will, der nimmt sich außerdem selbst immer mehr aus der Beziehung heraus. Dabei gehen Nähe und Vertrauen zwischen den Partnern verloren. Also lieber das Problem angehen und konstruktiv streiten, empfiehlt Christine le Coutre.

"Die erste Regel ist: Ich kann nur über mich sprechen und nicht über den anderen. Also wenn ich über mich selber spreche, dann habe ich sogenannte Ich-Botschaften, die ja auch immer vermittelt werden als die gute Art zu kommunizieren: Ich spreche über mich und sage was mich berührt, oder was mich verletzt und was ich mir wünsche. Und nicht: 'Du machst immer …' 'Immer' ist so ein ganz heftiges Wort, das konstruktive Konflikte verhindert." Familienberaterin Christine le Coutre

Für jedes böse Wort fünf liebevolle Taten

Zugegeben: Ab und zu steckt der Karren einfach im Dreck. Bei festgefahrenen Konflikten hilft vielleicht eine Faustregel des amerikanischen Psychologen John Gottmann, der in vielen Experimenten das Rezept für eine gesunde Beziehung herausgefunden hat. Die Fünf-zu-eins-Regel – nicht zu verwechseln mit Fünfe gerade sein lassen.

Sie besagt: Für jedes böse Wort, jede Verletzung, jeden Streit etc., braucht es jeweils fünf liebevolle Taten zur Wiedergutmachung. Vielleicht ein Kuss, Streicheln, ein kleines Geschenk oder aufmerksames Zuhören? Darum geht es auch bei der "Gewaltfreien Kommunikation", wie sie der Psychologe Marshall B. Rosenberg einst beschrieb. Wenn der Partner verbal angreift – nicht gleich zurückschießen, sondern versuchen, sein wahres Bedürfnis zu verstehen und im besten Fall zu lösen.

Kämpfe beenden und gemeinsam nach Lösungen für alle suchen

Werden Konflikte konstruktiv angegangen, dann färbt das auch auf die Kinder ab, die selbst nach dem Vorbild der Erwachsenen kommunizieren und streiten. Also am besten Kämpfe beenden und gemeinsam nach Lösungen für alle suchen.

Das hat meine Frau gerade offenbar getan: Die Kinder haben aufgehört zu streiten, sind mit Mama in der Küche. Vielleicht finde ich ja jetzt eine ruhige Minute zum arbeiten?

Doch schon wieder gibt es Lärm. Was machen sie denn? Oh nein – die Saftpresse … "Papa, wir machen Orangensaft!", ruft mein Ältester.