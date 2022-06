"Falsche Frage": Deshalb machen besetzte Gebiete Russland Sorgen

Wieder ist ein Mitglied der von den Russen eingesetzten "militärisch-zivilen" Verwaltung in den ostukrainischen Gebieten bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Der Leiter der Abteilung für Familie, Jugend und Sport, Dmitri Sawluschenko, kam durch eine Autobombe ums Leben. Zuvor war bereits auf den Leiter der Besatzungs-"Behörde" von Tschornobajiwka bei Cherson, Juri Turulew, ein Attentat verübt worden. Der frühere Leiter des örtlichen Busbahnhofs kam mit "leichten Schrapnellwunden und einer Gehirnerschütterung" davon. Auch der Leiter der Justizvollzugsanstalten des von den Russen besetzten Cherson war durch eine Autobombe verletzt worden.

Überläufer leben sehr gefährlich

Zu den Todesopfern von Anschlägen gehören der prorussische Blogger Valery Kuleschow, der am 20. April starb, und bereits am 20. März ein Assistent des Überläufers und ukrainischen Ex-Bürgermeisters von Cherson. All diese Fälle zeigen, dass die von den Russen besetzte Südukraine keineswegs zur Ruhe kommt und die ukrainischen Staatsbürger, die mit Moskau paktieren, sehr gefährlich leben.

Offenbar hat der Kreml bisher auch "kein gutes Gefühl", was die besetzten Gebiete betrifft. Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte kürzlich, von einer Abschaffung der Grenze zwischen der ukrainischen Region Saporischschja und Russland könne "keine Rede" sein. Die Frage danach sei "falsch gestellt". Peskow war dermaßen kurz angebunden, dass russische Medien hellhörig wurden. Sie verwiesen darauf, dass der Kreml-Sprecher nicht mal einen Zeitplan für territoriale Veränderungen parat hatte und keinen Hinweis darauf geben wollte, wie denn die Zukunft des Besatzungsregimes aussieht.

Es soll weiterhin auf Ukrainisch unterrichtet werden

Bereits Anfang Juni hatte Peskow, der zur "Friedenspartei" im Kreml gezählt wird, Volksabstimmungen während der anhaltenden Kämpfe ausgeschlossen. Außerdem werde nicht der Kreml über derartige Entscheidungen befinden, sondern "das Volk". Übereifrige Funktionären hatten dagegen bereits für Juli, spätestens aber im Herbst Referenden in Aussicht gestellt. Bildungsminister Sergei Krawtsow beeilte sich mit dem Hinweis, in den Schulen des besetzten Saporischschja würde selbstverständlich weiterhin auf Ukrainisch unterrichtet.

Übrigens bremste der Kreml auch Bestrebungen von Süd-Ossetien im Kaukasus, sich per Volksabstimmung an Russland anzuschließen: "Russland kann sich nicht mit jemanden vereinigen", so Peskow, der darauf verwies, dass es um die genaue Formulierung der Frage für das Referendum einen "Rechtsstreit" gebe. Jetzt soll noch einmal gründlich "debattiert" werden.

"Stellt offenbar ein Problem dar"

Die regelmäßigen Ankündigungen der Besatzungsfunktionäre, wonach "Volksabstimmungen" über einen Anschluss an Russland geplant seien, sind demnach völlig substanzlose Propaganda: "Es scheint, dass Moskau den Prozess noch nicht beschleunigen wird, weil die sogenannten befreiten Gebiete nicht bereit sind, ihn umzusetzen. Denn wenn es darum geht, zumindest die rechtlichen Mindeststandards eines solchen Verfahrens zu gewährleisten, dann kommt man offensichtlich nicht ohne die Bildung von Volksrepubliken aus. Und dafür brauchen wir vor Ort einen wirklich pro-russischen Staatsapparat, was offenbar ein Problem darstellt", urteilt der Kommentator der "Nesawissimaja Gaseta" (NG).

Anders als im Donbass, wo viele Einwohner prorussisch seien, gebe es in der Südukraine nur "wenige Draufgänger", die gemeinsame Sache mit Moskau machten, und die würden "sofort ermordet": "Zum Beispiel haben sie neulich versucht, Juri Turulew in die Luft zu sprengen. Er hat nicht viel abbekommen, aber sein Vorbild wird wahrscheinlich nicht zur Bildung von Autoritäten beitragen, die Russland gegenüber loyal sind." Außerdem, so die NG, sei die Annexion von Territorien eines fremden Staates nach den russischen Gesetzen ohne die Zustimmung der dortigen Regierung verboten. Der Anschluss "unabhängiger Republiken" wie der Krim sei allerdings "bereits erprobt".

"Leider fehlt es an Personal"

Generalmajor Leonid Passetschnik, Chef der selbst ernannten und international nicht anerkannten "Volksrepublik Lugansk", bestätigte in einem Interview, dass er nicht genug Leute hat, um in den jüngst eroberten Dörfern und Städten eine Verwaltung zu errichten: "Leider fehlt es an Personal, und eine Reihe von Ministerien und Abteilungen, genauer gesagt, eine Reihe von Ministern, Abteilungsleitern, müssen wahrscheinlich ersetzt werden. Nicht weil sie sich irgendwie falsch verhalten hätten, nicht weil sie korrupt sind oder so. Unsere gesamte Regierung besteht im Prinzip aus recht anständigen Menschen, die sehr würdige Patrioten und Bürger unserer Republik sind, aber aufgrund bestimmter Umstände keine Gelegenheit hatten, eine entsprechende Ausbildung zu absolvieren, um Führungsaufgaben zu erfüllen."

In 13 Kommunen seien bereits neue Verwaltungen etabliert worden, so Passetschnik, der einräumte, dass sich die Infrastruktur in einem "schrecklichen Zustand" befindet. Aber immerhin komme die Region Russland "jeden Tag näher".

"Schlimmer als Berliner Mauer"

Dabei steht der Kreml durchaus unter Druck von nationalistischen Parteigängern. So schimpfte ein Funktionär der Hauptverwaltung der teilweise besetzten Region Saporischschja, die Grenze zu Russland sei "schlimmer als die Berliner Mauer". Fast alle Bewohner hätten Verwandte in Russland: "Deshalb sollte diese Grenze nicht existieren." Auch Deutschland habe 1989 ja keine "Volksabstimmung" abgehalten, sondern die Mauer einfach eingerissen, argumentierte Wladimir Rogow: "Wir sind nicht schlechter als die Deutschen. Die südlichen Regionen der Ukraine sind historisch russische Länder."