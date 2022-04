"Falls Putin etwas zustößt": Russe analysiert Chinas Vorsicht

Eigentlich stimme die "Chemie" ja zwischen Wladimir Putin und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping, so der russische Chinakenner Alexei Alexandrowitsch Maslow (57) in einem ausführlichen Interview mit "Moskowski Komsomolez", es gebe zwischen beiden persönlich die "positivste Einstellung". Allerdings gebe es da zwei Probleme: China halte Putin selbst zwar für einen "erfolgreichen und brillanten Führer", wisse aber sehr gut, dass Russland sein "Finanz- und Wirtschaftsmodell" noch nicht vollständig im Griff habe. Zweitens komme die Hinwendung Russlands nach Asien für die Chinesen etwas plötzlich, was allein an Putin liege: "Wenn ihm und seinem Gefolge etwas zustößt, dann befürchten die chinesischen Kollegen, dass die Waage schneller nach Westen geht als nach Osten."

"Chinesen sind daran gewöhnt, reich zu werden"

China sei ein "Land mit guten Analysten", so Maslow: "Sie analysieren die russischen Eliten, unsere öffentliche Meinung. Und sie sind sich sehr wohl bewusst, dass die russische öffentliche Meinung zwar antiamerikanisch, aber nicht antiwestlich ist. Darin liegt eine gewisse Subtilität." Außerdem verstünden chinesische Analysten sehr wohl, dass Russland China neuerdings als Partner und Verbündeten betrachte, es aber unmöglich sei, zu behaupten, dass die russische Seele der chinesischen näher stehe als der europäischen: "Das bringt China in eine ziemlich schwierige Situation."

Grundsätzlich möge China "keine Überraschungen", alles solle am Besten planmäßig und verlässlich ablaufen. Das Land warte auch lieber, bis die Früchte von selbst reif würden, statt diesen Vorgang mit hohem Aufwand oder gar gewaltsam zu beschleunigen. Wegen seines gigantischen Handelsvolumens werde China in den nächsten Jahren niemals das Risiko eingehen, mit dem Westen zu brechen. Obwohl viele Chinesen Putin für sein antiamerikanisches Vorgehen bewunderten, würden sie keine Wohlstandsverluste in Kauf nehmen: "Die Menschen in China sind daran gewöhnt, reich zu werden, daran gewöhnt, gut zu leben. Jedes Jahr haben sie ein bisschen mehr Geld. Wir haben China vor eine schreckliche Wahl gestellt."

"Dahinter stehen Clan- und Wirtschaftsgruppen"

Die chinesischen Generäle und einige forsche Jungunternehmer, die sich von den USA diskriminiert fühlten, seien noch am ehesten bereit, gegenüber dem Westen einen schärferen Kurs einzuschlagen, nicht jedoch die entscheidenden Personen im Politbüro: "Dahinter stehen ernsthafte Clan-, Wirtschafts- und Finanzgruppierungen. Eine solche Entscheidung zu treffen bedeutet unter anderem, ihre eigenen Finanzgruppen, die mit den Vereinigten Staaten verbunden sind, und ihre Investitionen einem Risiko auszusetzen. Ob China bereit ist, sich für eine solche Option zu entscheiden, weiß niemand."

In letzter Zeit habe Xi zwar südchinesische Clans, die besonders amerikaorientiert seien, "neutralisiert", doch Premierminister Li Keqiang und der 95-jährige Ex-Staatschef Jiang Zemin unterstützten die südchinesischen Clans "auf jede erdenkliche Weise und betrachteten sie als den wichtigsten Wachstumsmotor" des Landes.

"Geisel eines freundlichen Monopolkäufers"

Maslow macht ziemlich deutlich, dass er persönlich nicht glaubt, dass sich Xi Jinping für Putin um den Preis stark machen wird, Chinas Außenwirtschaft zu gefährden. Im Übrigen müsse der chinesische Staatschef anders als Putin viel mehr die "Meinungen anderer" berücksichtigen und moderieren: "Wenn ein Land mit einer Milliarde vierhundert Millionen Einwohnern randaliert – zum Beispiel in irgendeiner Provinz oder einem Landkreis soziale Unruhen ausbrechen – dann kommt es nach dem Dominoprinzip zu einer riesigen Kettenreaktion."

Und auch als gern gesehener Kunde von russischen Gas- und Öllieferungen sei China mit Vorsicht zu genießen: "Es gab keine einzige Verhandlung, bei der China nicht Druck auf die Preise ausgeübt hätte. Russlands Aufgabe ist es daher nicht, zur Geisel eines – wenn auch äußerst freundlichen – Monopolkäufers zu werden."