Fallen wir durch Corona zurück in altes Rollenverhalten?

Kürzlich war wieder Muttertag, und man kann sich schon fragen, ob dieser Tag noch zeitgemäß ist – oder ob er nicht ein überkommenes Frauenbild zementiert: das von Mama, die sich um die Kinder kümmert und den Haushalt schmeißt? Man würde gerne annehmen, dass das mit der Realität des Jahres 2020 nicht mehr allzu viel zu tun hat, zumal über drei Viertel aller Frauen in Deutschland zwischen 20 und 64 erwerbstätig sind. 76 Prozent nämlich. Bei den Männern sind es 84 Prozent. Da fehlt eigentlich nicht mehr so viel. Dass es bis zur Gleichberechtigung trotzdem noch ein weiter Weg ist, macht gerade die Corona-Krise deutlich, sagt die Soziologin Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Christoph Leibold hat mit Ihr gesprochen.

Christoph Leibold: Das WZB hat im März eine Umfrage gestartet: Da ging es unter anderem um die Arbeitszufriedenheit im Zusammenhang mit der Umstellung bei vielen Menschen auf Home-Office. Da fallen die Antworten vor allem bei Frauen wenig erfreulich aus. Inwiefern? Und wieso ist das so?

Jutta Allmendinger: Zunächst einmal mussten wir feststellen, dass Frauen, die ja ohnehin sehr viel mehr in Teilzeit erwerbstätig sind als Männer, ihre Arbeitszeit noch weiter reduziert haben. Mittlerweile 24 Prozent der Frauen haben ihre Arbeitszeit reduziert, wesentlich weniger Männer. Und dann hatten wir die Frage gestellt: Wie geht's ihnen so? Dabei haben wir auf allen drei Dimensionen der Zufriedenheit – der Familienzufriedenheit, der Lebenszufriedenheit und der Arbeitszufriedenheit – deutliche Reduktion gesehen, bei Männern und Frauen. Aber bei Frauen war es dramatisch, am dramatischsten bei alleinerziehenden Frauen. Warum ist das so? Wir wissen, dass Frauen viel mehr zu tun haben. Sie haben nicht nur für die Bildung der Kinder, die nicht mehr in Kitas und Grundschulen waren, die Ersatz-Erzieherinnen zu spielen. Sie müssen mehr Essen kochen, müssen mehr einkaufen gehen, Freunde ersetzen. Das ist schon eine ganze Menge, was zu tun ist. Es geht hier nicht nur um das fehlende Geld bei Alleinerziehenden, sondern es geht auch um eine Verschnaufpause, um ein bisschen Zeit für sich selbst.

Um trotzdem auch auf’s Geld zu sprechen zu kommen: Ich nehme an, auch der Gender Pay Gap spielt eine Rolle. Selbst bei guten Vorsätzen von Ehepaaren, sich die Arbeit im Haushalt und die Betreuung der Kinder zu teilen: Wenn der Mann mehr verdient als die Frau, läuft es vermutlich immer darauf hinaus, dass die Frau zurücksteckt, wenn es nötig sein sollte.

Ja, aber es ist ja nicht nur der Gender Pay Gap, das finde ich so schmusig, dieses Wort! Das bezieht sich auf den Stundenlohn, der ist auch unterschiedlich zwischen Männern und Frauen, in der Tat. Aber was doch den Hauptunterschied macht, ist das, was Männer und Frauen pro Monat, pro Jahr nach Hause bringen, und was sich eben widerspiegelt in der Rente aus eigener Erwerbsarbeit am Ende des Lebens.