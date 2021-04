Inszenierter Dokumentarfilm: Der Fall Lovemobil

Der Erstlingsfilm von Regisseurin Elke Lehrenkrauss schlug ein wie eine Bombe. 2019 fertiggestellt, lief er auf Festivals, kam zu Beginn des Corona-Lockdowns noch ins Kino und begeisterte die Jurys. Gezeigt wird die Arbeit von Prostituierten, die sich in Wohnmobilen an einer Bundesstraße in der Nähe vom niedersächsischen Gifhorn anbieten. Das mit dem Film irgendwas nicht stimmte, merkte erst mal niemand.

Laiendarstellerinnen als Prostituierte

Doch genau das fanden Journalisten des NDR heraus. In dem Format Strg_F entlarvten sie den Dokumentarfilm als Fake. Offenbar hatte Elke Lehrenkrauss zuerst versucht die dort arbeitenden Prostituierten vor die Kamera zu bekommen, aber die wollten nicht. Also fand sie Darstellerinnen, die sich im Film dann als Prostituierte ausgeben. Mariam Noori von Strg_F recherchierte den Enthüllungsfilm: "Im Nachhinein ist man ja immer schlauer ich habe den Film auch zweimal gesehen. Einmal ohne zu wissen, dass alles gestellt ist in diesem Film oder fast alles und einmal mit dem Wissen."

Begonnen hatte alles mit einer E-Mail, die bei der Redaktion schon im letzten Jahr einging, erinnert sich Mariam Noori von Strg_F: "Und in der E-Mail ging es gar nicht explizit um Lovemobil, sondern allgemein über Manipulation im Dokumentarfilmbereich und ich habe dann aus dieser E-Mail herausgelesen, dass es sich um Lovemobil handeln muss."