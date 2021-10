Fall für die Justiz: Chronik wegweisender Sterbehilfe-Urteile

2011: Ärztetag beschließt Verbot des assistierten Suizids

Laut Berufsordnung durften Ärzte seit dem Ärztetag 2011 keine Hilfe mehr zur Selbsttötung leisten - auch bei todkranken Patienten nicht. Damals hatte sich der Verein "Sterbehilfe Deutschland" gegründet. Zwischen 2010 und 2015 unterstützte der Verein nach eigenen Angaben mehr als 250 Menschen beim Suizid. Auch einzelne Ärzte berichteten, Beihilfe zum Suizid geleistet zu haben.

Es kommt zu einer politischen Debatte - ein Teil der Bundestagsabgeordneten drängt deswegen auf ein Verbot dieser organisierten Form der Sterbehilfe. In einer Abstimmung im Bundestag bekommen sie die Mehrheit.

2015: Verbot gewerbsmäßiger Förderung der Suizidbeihilfe

Seit 2015 regelt § 217 des Strafgesetzbuchs, dass die sogenannte geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung strafbar ist. "Geschäftsmäßig" heißt dabei allerdings nicht, dass Geld fließt. Es geht vielmehr darum, dass Menschen oder Vereine wiederholt beim Suizid helfen oder das beabsichtigen.

Der beschlossene Paragraf machte Beihilfe zum Suizid damit quasi unmöglich. Wer jemandem geschäftsmäßig - als Arzt oder Privatperson - dabei half, sich das Leben zu nehmen, machte sich strafbar, musste mit bis zu drei Jahren Haft rechnen. Betroffene sahen sich damit in die Illegalität gedrängt oder ins Ausland, zum Beispiel die Schweiz. Schwerstkranke Menschen, Sterbehilfevereine und Mediziner legten Verfassungsbeschwerde gegen den Paragrafen ein.

2020: Bundesverfassungsgericht kippt Verbot der Suizidbeihilfe

Vor einem Jahr gibt das oberste Gericht in Karlsruhe den Klägern Recht: Das Verbot geschäftsmäßiger Beihilfe zum Suizid sei verfassungswidrig, denn es gebe ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und auch ein Recht, sich dabei Hilfe zu holen.

Ärzte und Sterbehilfevereine dürfen seitdem wieder den sogenannten assistierten Suizid anbieten. Sie können Patienten beraten und ihnen bei einer Selbsttötung zur Seite stehen, ohne sich strafbar zu machen. Der Deutsche Ärztetag reagierte auf das Urteil und hob im Frühjahr 2021 das zehn Jahre zuvor eingeführte Verbot zur Suizidbeihilfe auf.

Doch trotz Gerichtsurteil und Anpassung in der Berufsordnung der deutschen Ärzte: Die Durchführung eines assistierten Suizids ist nach wie vor schwierig. Die Medikamente, die den sicheren Tod herbeiführen und in anderen Ländern erprobt sind, sind in Deutschland noch nicht zugelassen. Auch die Frage, wie überprüft werden kann, ob der Sterbewunsch wirklich frei und selbstbestimmt ist, ist noch offen.

Eine neue Gesetzgebung zur Sterbehilfe dürfte den neu gewählten Bundestag in dieser Legislaturperiode beschäftigen.