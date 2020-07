Fakten? Nebensache! In der Politik entscheidet das Narrativ

Das "Narrativ" ist zu einem echten Modewort geworden: in Zeitungen, wissenschaftlichen Aufsätzen oder in der Politik. Alle Welt spricht nicht nur im Narrativ, also in einer erzählerischen Haltung, sondern auch vom Narrativ:

"Das Narrativ 'Laptop mit Lederhosen' ist eigentlich, wenn man die Realitäten anschaut, tatsächlich in die Hosen gegangen." Junge Union

"Dieses Narrativ vom bösen Mann, der keine Frau hochkommen lassen will in den Vorständen, das stimmt einfach nicht!" Simone Barrientos, Bundestagsabgeordnete Die Linke

"Es gibt keine 'Asozialen' und es gibt keine 'Berufsverbrecher', denn es ist ein Erb-Narrativ, ein Nazi-Narrativ" Wolfgang Ischinger, Leiter Münchner Sicherheitskonferenz

Das Narrativ - eine sinnstiftende Erzählung

Das Narrativ ist – so die allgemeine Definition – eine Sinn stiftende Erzählung, die für mehr als eine Person, nämlich eine soziokulturelle Gruppe, eine Familie, eine Religionsgemeinschaft, eine Partei, eine Nation Sinn erzeugt, Orientierung schafft und gewissermaßen eine Identifikationsmöglichkeit.

Ein gelungenes Beispiel ist für den Münchner Psychiater Andreas Meißner der Slogan "Freie Fahrt für freie Bürger", der lange Zeit vom ADAC propagiert wurde. "Es impliziert: Wir wollen uns nichts vorschreiben lassen, uns geht Freiheit über alles, da steckt auch der Auto-Fetischismus drin", so Meißner. "Im Grunde ist das etwas, wo sich sehr viele wiederfinden und wir sind ja auch eine Auto-Gesellschaft. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen."

Menschen erzählen Geschichten seit sie auf der Welt sind

Dass wir so gerne im Narrativ sprechen, hat zum einen den Grund, dass Menschen erzählen seit sie auf der Welt sind. Und dass man sich erzählte Inhalte besser vorstellen und merken kann. Dass derzeit auch sehr gerne vom Narrativ gesprochen wird, hat noch andere Gründe, beobachtet der Psychiater:

"Weil wir uns glaube ich alle ein bisschen nach einfachen Erklärungen sehnen, die man in eine Art Parole packen kann. Narrative sind ja manchmal Slogans, Parolen, kurze Sätze, die irgendwas griffig zusammenfassen. Wo man sich dann auch drin aufgehoben fühlt. Ich denke, das ist so ein Bedürfnis, Sinnstiftung, Orientierung in solchen Erzählungen zu finden." Andreas Meißner, Psychiater

Besonders argwöhnisch sollte man werden, wenn einer vom Narrativ spricht, der eigentlich gar nichts zu erzählen hat, sondern allenfalls etwas zu verkaufen, zu verharmlosen, zu verschleiern oder anderweitig zu manipulieren. Also zum Beispiel in der Werbung oder auch in der Politik.

Das Narrativ lebt von Vereinfachung

Das Narrativ lebt von Vereinfachung. Die Verkürzung der digitalen Medien tut noch das ihre dazu und schon wird mit wenigen Worten und Assoziationen eine Identifikationsfläche geboten und Politik gemacht. Beispiel Donald Trump und sein Lieblingsnarrativ: "Make America great again".

"Das sind Merkmale von Narrativen, dass sie Erinnerungen transportieren, einen Bezug zur Gegenwart haben und sie antizipieren die Zukunft. Deswegen halten sich Narrative dann auch gut. Aber das Beispiel macht natürlich auch deutlich, dass Narrative nicht davor gefeit sind, missbraucht zu werden." Andreas Meißner, Psychiater

Nicht nur Themen werden über Narrative transportiert, auch Personen. Hinz und Kunz pflegt dank Social Media sein eigenes Narrativ. Bei Personen des Öffentlichen Lebens hat man fast den Eindruck, es kommt mehr auf das Narrativ an als auf die Person dahinter, sagt die Philosophin Almut von Wedelstaedt von der Universität Bielefeld: "Jedenfalls ist das für viele eine erstaunlich attraktive Sichtweise, dass ich nicht einfach irgendeine bin, sondern dass ich die bin, als die ich mich erzähle."

Auch Personen präsentieren sich durch Narrative

Donald Trump, Vladimir Putin – sie alle pflegen längst nicht mehr nur ein Image, ein spezielles Bild von sich selbst, sondern auch eine Message dazu, ein eigenes Narrativ.

Individuell Erzähltes vermischt sich dabei mit kulturell geprägten Stereotypen – Heldensagen, Märchen. Das Ergebnis ist mal mehr, mal weniger schlüssig, ist mehr oder weniger "fake". Trotzdem wäre es zu kurz gegriffen, das Narrativ grundsätzlich unter Propaganda-Verdacht zu stellen. Tatsächlich sind wir in einer immer komplexeren Lebenswelt angewiesen auf Narrative, sagt Almut von Wedelstaedt. Aber, es lohnt sich eben immer, zweimal hinzuschauen. Denn nicht alles, wo Narrativ draufsteht, ergibt auch wirklich Sinn.