Fake-Einladungen zur documenta: "Man kann drauf reinfallen"

In Kunstkreisen wurde schon spekuliert, ob die gezielte Verwirrung im Vorfeld der kommenden documenta nicht selbst eine Kunstaktion ist. Museumsleiter, Kuratoren, Galeristen und Künstler sind jedenfalls gewarnt: Die documenta bittet auf ihrer Homepage darum, sich bei etwaigen "Einladungen" direkt mit den Planern in Verbindung zu setzen. In den letzten Tagen hätten sich sowohl Künstler gemeldet, die irrtümlich davon ausgingen, eingeladen zu sein, so die documenta-Sprecherin gegenüber dem BR, als auch solche, die von vorneherein wussten, dass es sich um Fakes handelt und darauf hinweisen wollten. Prinzipiell sei es nicht "ganz ausgeschlossen", dass sich die documenta per Mail an Künstler wendet.

"Reis-Scheune" als Thema für 2022

Seit einigen Jahrzehnten ist es so, dass die jeweiligen Kuratoren der documenta über das Schwerpunktthema entscheiden und dann in aller Welt die dazu passenden Werke aussuchen. 2022 ist damit das indonesische Künstlerkollektiv ruangrupa betraut. Nach eigenen Worten wollen die Kuratoren die "Grundsätze von Kollektivität, Ressourcenaufbau und gerechter Verteilung" in den Mittelpunkt ihrer documenta stellen: "Wir wollen eine global ausgerichtete, kooperative und interdisziplinäre Kunst- und Kulturplattform schaffen, die über die 100 Tage der documenta fifteen hinaus wirksam bleibt. Unser kuratorischer Ansatz zielt auf ein anders geartetes, gemeinschaftlich ausgerichtetes Modell der Ressourcennutzung – ökonomisch, aber auch im Hinblick auf Ideen, Wissen, Programme und Innovationen."

Worum es geht, wird demnach im indonesischen Begriff "lumbung" deutlich, direkt übersetzt "Reisscheune". Das Wort bezeichnet einen in den ländlichen Gebieten Indonesiens gemeinschaftlich genutzten Bau, in dem die Ernte einer Gemeinde als gemeinsame Ressource für die Zukunft zusammengetragen, gelagert und nach gemeinsam bestimmten Kriterien verteilt wird, so ruangrupa: "Als Modell für die documenta fifteen ist lumbung als eine Art kollektiver Ressourcenfundus zu verstehen, der auf dem Prinzip von Gemeinschaftlichkeit beruht."

Obwohl das formale Auswahlprinzip der documenta seit langem unverändert ist, bewerben sich hunderte von Künstlern dennoch alle fünf Jahre aus eigenem Antrieb. Es gab sogar welche, die versucht haben, sich gerichtlich "einzuklagen". Das zeigt, wie groß das Bedürfnis bei manchen Kreativen ist, sich weltweite Aufmerksamkeit zu sichern.