Faithless-Sänger Maxi Jazz mit 65 Jahren gestorben

Maxi Jazz, der Sänger der Band Faithless, ist tot. Er starb im Alter von 65 Jahren in seinem Haus in London. Das teilten seine Musiker-Kollegen via Twitter mit. Berühmt wurde er mit Stücken wie "Insomnia" oder "We come 1".