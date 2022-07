Fair oder Prekär: Debatte über Befristungen in der Wissenschaft

Mehr Klarheit ja, mehr Stellen nein

Genau die scheint die HRK aber auch gar nicht im Sinn zu haben. Statt auf Disruption setzt man auf moderate Korrekturen. Denn: Man sieht sich längst auf dem richtigen Weg. Der entscheidende Schritt in die Zukunft der Universität sei die Einführung sogenannter Tenure Tracks nach amerikanischem Vorbild gewesen, so Peter André Alt – also von Postdoc-Stellen, die mit mehrjährigem Vorlauf auf die Professur führen. Dadurch würden wissenschaftliche Karrieren besser planbar. Er erwarte, dass binnen zehn Jahren alle Professuren in Deutschland auf diesem Weg besetzt würden. "Ich betrachte das als einen wirklichen Kulturwandel."

Bedeutet erneut: Mehr Klarheit ja – mehr Stellen nein. Der Flaschenhals verschiebt sich nochmal nach vorne. Weiter wird er wieder nicht. Aber bleibt man damit nicht hinter den Vorstellungen der Ministerin zurück, die doch ausdrücklich mehr feste Stellen "vor allem bei den Promovierten" fordert? Alt ziert sich ein wenig an diesem Punkt. Man muss schon zweimal nachfragen, um eine immer noch diplomatische Antwort zu bekommen. Die Zahl der Stellen, die die Hochschulen unbefristet zur Verfügung stellen könnten, sei endlich, betont der Präsident der HRK. "Wir haben das statistisch überprüft. Die Fluktuation ist sehr gering. Wer sie mit 40 erhält, verbleibt bis zur Verrentung 25 Jahre auf dieser Stelle. Des bedeutet, wir müssten tatsächlich deutlich im budgetären Bereich aufwachsen, um mehr solcher Stellen zu bieten."

Budgetfragen: Mehr Geld oder Umverteilung

Und genau hier liegt das Problem – Stichwort Föderalismus. Für die Grundfinanzierung der Hochschulen sind im Wesentlichen die Länder zuständig. Alts Vorsicht hat also einen guten Grund. Denn auch wenn der Bund Vorgaben macht – die erfolgreiche Umsetzung hängt von den Verhandlungen der Hochschulen mit den Ländern ab. In einem Kommentar hat der Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Wiarda darauf hingewiesen, dass die HRK eben auch von der Politik abhängig sei, die "zum Teil populistisch bessere Arbeitsbedingungen beschwört und von den Hochschulleitungen verlangt, die geforderten Bemühungen aber finanziell kaum unterstützt".

Kristin Eichhorn ist indes der Überzeugung, dass eine mutige Reform des WissZeitVG nicht am Budget scheitern muss. Ihre Forderung: Die Geltung des Gesetzes auf die Promotionsphase einschränken. Die Hochschulen könnten dann Stellen für Promovierte nicht mehr so leicht befristen wie bisher. Ohne die Schaffung von mehr Stellen wäre das allerdings nicht zu haben. Ihr Vorschlag lautet daher: Umverteilung. Momentan werde das vorhandene Geld falsch eingesetzt. "Es gibt einen starken Fokus auf Promotionsstellen, was dazu führt, dass die Gelder sehr stark in diesen Bereich fließen und dann für die Finanzierung von Stellen nach der Promotion entsprechend fehlen." Flaschenbauch verkleinern, Flaschenhals erweitern – so könnte man den Vorschlag von Kristin Eichhorn auch zusammenfassen.

Mehr geht nicht?

Die Karten liegen nun also auf dem Tisch. Und der steht im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Bis Ende des Jahres will man die Reform des WissZeitVG beschließen. Die unterschiedlichen Vorschläge miteinander zu versöhnen ist jetzt Aufgabe von Ministerin Bettina Stark-Watzinger. Leicht wird sie nicht. Dass sich der Mittelbau mit den momentanen Vorschlägen der HRK zufrieden gibt, ist nicht zu erwarten. "Viel mehr geht nicht", schreibt Anja Steinbeck, Rektorin an der Uni Düsseldorf in der aktuellen ZEIT. Ohne ein bisschen mehr geht vermutlich auch nichts.