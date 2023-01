Fahrlässige Tötung: Schauspieler Alec Baldwin kommt vor Gericht

Er ist einer der prominentesten Schauspieler Hollywoods, seine Trump-Imitationen bei Saturday Night Life sind legendär und Gastgeber bei den Oscars war er auch schon – jetzt muss Alec Baldwin allerdings vor Gericht, wie die New York Times am Donnerstagabend berichtete.

Baldwin betonte stets seine Unschuld

Vor 15 Monaten hatte der Star am Set eines Filmdrehs in New Mexico die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen, unabsichtlich, wie er immer wieder betonte. Er habe den Abzug nicht betätigt, und die Waffe sei versehentlich losgegangen. "Es gibt jemanden, der dafür verantwortlich ist, was passiert ist", erklärte Baldwin in einem Fernsehinterview: "Und ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nur: Ich bin es nicht."

Das sieht die zuständige Staatsanwaltschaft offenbar anders. Der ermittelnde Sheriff stellte in seinem Bericht Fahrlässigkeit am Set fest – deshalb kommt es nun zur Anklage. Neben Baldwin soll auch die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wegen fahrlässiger Tötung zur Verantwortung gezogen werden. Schuldig bekannte sich bereits der Regieassistent Dave Halls, der Baldwin die Waffe gegeben hatte. Sein Vergehen: fahrlässiger Gebrauch einer tödlichen Waffe.

Sonderermittlerin kritisiert Sicherheitsmängel am Set

"Hätte eine dieser drei Personen ihren Job gemacht, wäre Halyna Hutchinson heute noch am Leben", begründete die Sonderermittlerin Andrea Reeb diese Entscheidung in einem Statement, das der New York Times vorliegt. Es gebe Beweise dafür, dass die Sicherheit am Set von "Rust" (so der Titel des Films) sträflich vernachlässigt worden sei. "Wir lassen keine Filmdrehs zu, die sich nicht an die staatlichen Regelungen für Waffenschutz und öffentliche Sicherheit halten." Wann der Prozess startet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Mit der Familie von Hutchins erzielte Baldwin bereits im zurückliegenden Oktober eine außergerichtliche Einigung. Hutchins Witwer zog daraufhin seine Klage gegen Baldwin zurück und erklärte zu der getroffenen Vereinbarung, der Film solle nun ab Januar 2023 zu Ende gedreht werden. Außerdem werde er selbst Produzent des Westerns. Inwieweit die Anklage von Baldwin die Wiederaufnahme der Dreharbeiten berührt, ist noch offen.