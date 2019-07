Die Plakate hängen weiter im ganzen Münchner Stadtgebiet: Ab kommenden Mittwoch sollten neunzig handsignierte Druckgrafiken sowie fünfzehn Plakate des katalanischen Surrealisten Joan Miró (1893 – 1983) im Künstlerhaus am Münchner Lenbachplatz in einer Sommerausstellung zu sehen sein. Doch die Schau "Joan Miró- Charme und Poesie der Farben" wurde am Tag vor der Vernissage völlig überraschend abgesagt. Der Grund: Nach tagelangen Verhandlungen mit den für die Miró-Werke zuständigen Kunstsachverständigen in Paris verdichteten sich zuletzt die Verdachtsmomente, dass ein Teil der vorgesehenen Exponate gefälscht sein könnte.

Sammler hatte keine Ahnung

Die alljährlichen Sommerausstellungen im Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz speisen sich meist aus derselben Quelle: der umfangreichen Privatsammlung eines seriösen Sammlers aus dem Raum Bamberg, der in der Vergangenheit zum Beispiel Werke von Salvador Dalí oder Pablo Picasso mit großem Erfolg in München gezeigt hatte. Nie gab es auch nur den Hauch eines Verdachts, dass es sich bei den Exponaten um Fälschungen handeln könnte. Offensichtlich hatte der Sammler auch im Falle der farbigen Druckgrafiken von oder nach Miró keine Ahnung, dass er einem Fälscher aufgesessen sein könnte.