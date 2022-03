Fado Jazz – Pianist Júlio Resende schafft ein neues Genre

Und am Ende – nach vielen instrumentalen Exkursionen – gibt es mit "Profecia" auch noch einen ganz traditionell gesungenen Fado. Am Mikrophon ist dabei die in Portugal sehr populäre Sängerin Lina – den Text hat Pianist Julio Resende selbst geschrieben.

Wer am Jazz das Weltläufige liebt, sein kosmopolitisches Potential, wird auch "Fado Jazz" zu schätzen wissen. Julio Resende ist mit diesem Album etwas Seltenes gelungen – eine sehr leichte und luftige Fusion von Folklore und Improvisation. Die spanische Tageszeitung El Pais hat es so formuliert: "Resendes Umgang mit Fado erinnert an das, was Keith Jarrett mit Jazzstandards macht."

Júlio Resende "Fado Jazz" ist beim Münchner Jazzlabel ACT erschienen.