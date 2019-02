23.02.2019, 12:57 Uhr

Berliner Wandgemälde: Facelifting für Mona Lisa

Gestern erst hat die übergroße Mona Lisa an einer Häuserwand in Friedrichshain gerüstfrei in die Öffentlichkeit blicken können - heute schon braucht sie ein Facelifting. Das Künstlerkollektiv "Die Dixons" entdeckte Unschönheiten an der Wange.