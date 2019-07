Das Bundesverfassungsgericht hat uns, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gerade im letzten Jahr ins Stammbuch geschrieben, er müsse einer anderen Entscheidungsrationalität folgen als der der meisten Klicks. Wie schätzen Sie das ein – wird das auf Dauer gehen?

Ich lese gerade sehr viele empirische Studien zur Veränderung des Journalismus im digitalen Zeitalter, und beobachtbar ist, dass es eine massive Orientierung an Klickzahlen gibt. Die Folge wird sein, dass sich die Produktion von Inhalten stark verschieben wird: weg vom Gatekeeper-Modell hin zu einem Modell der Verwaltung einer Community. Und dass man sich zum Beispiel überlegt, eine Überschrift eher an den algorithmisch ausgerechneten Klickzahlen auszurichten als daran, wie man es bisher gemacht hat. Dass der "Christkindlmarkt" dann "Weihnachtsmarkt" heißt, um ein ganz banales Beispiel zu nennen.

Warum?

Weil "Christkindlmarkt" eher eine regionale Reichweite hat und die Nutzer im Zweifelsfall nach "Weihnachtsmarkt" suchen.

Werden Themen zukünftig nur noch extrem polarisiert wahrgenommen?

Ich denke schon. Dass man ein affektives Medium hat, führt zu einer stärkeren Polarisierung von Diskursen.

Wie ist es im Umgang mit Hate Speech? Was ist die beste Strategie für eine demokratisch funktionierende Öffentlichkeit?

In Frankreich ist jetzt entschieden worden, dass Facebook die IP-Adressen der Hassredner an die Regierung herausgibt. Wie man in Deutschland darauf reagiert, wird man sehen. Das Problem bei der Definition von Hate Speech ist der enge Zusammenhang mit dem Kontext. Die politische Regulierung muss mit einbeziehen, wie etwas gemeint ist: Ist es vielleicht doch nur Ironie? Hat sich ein Kritiker geäußert, um sich gegen Hate Speech auszusprechen? Es ist relativ schwierig, da mit starken gesetzlichen Maßnahmen vorzugehen.

In Deutschland gibt es dafür das "Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken", und das Bundesamt für Justiz hat soeben ein Bußgeld gegen Facebook verhängt, zwei Millionen Euro, weil Facebook der Berichtspflicht zur Veröffentlichung von schwierigen Posts wohl nur sehr zurückhaltend nachgekommen ist. Was sagen Sie dazu?

Einerseits versucht man, etwas gegen den Hass im Netz zu unternehmen, und das ist auch politisch richtig, würde ich sagen. Aber es ist schwierig, Hate Speech vorab etwa mit einem algorithmischen Index zu definieren. Da trifft man dann auch manchmal die Falschen.

