Fabelhaft: Posaunen aus Franken erhalten Musikinstrumentenpreis

Einer dieser Mitarbeiter ist Industriemeister Ingo Bauer. Er arbeitet seit gut 45 Jahren in dem Markt Erlbacher Familienbetrieb und hat die Entwicklung der Blechbläser maßgeblich mitgestaltet: "Ich bin seit 1975 da. Ich hab da gelernt und bin dann hängengeblieben. Bei den Posaunen haben wir richtig schöne Entwicklungen gemacht in den 1980er Jahren und jetzt sind wir weltweit unterwegs", erzählt Bauer.

Blechbläsermanufaktur ist seit mehr als 70 Jahren in Markt Erlbach

Seit 1948 gibt es das Unternehmen in Markt Erlbach. Gegründet wurde es von Adolf und Josef Kühnl und Emil Hoyer. Sie waren aus dem Sudetenland vertrieben worden und wagten in Franken den Neustart. Zunächst beschränkte man sich auf die Reparatur von Instrumenten und die Fertigung von sogenannten Périnettrompeten, welche ein besonderes Pumpventil besitzen. Das geht auf den französischen Instrumentenbauer Francois Périnet zurück. Adele Kühnl kramt in der Historie der Firmengeschichte: "Am Anfang wurde natürlich mit einfachsten Mitteln gearbeitet. Es gab mechanische Maschinen und natürlich kleine Werkzeuge, die die Gründer aus ihrer alten Heimat mitgebracht hatten. Und mit diesen Werkzeugen und Maschinen, die hier vor Ort in Markt Erlbach dann zu finden waren, wurden Instrumente gebaut."

Familienbetrieb fertigt zu 100 Prozent "made in Germany"

Seitdem hat sich viel getan. Die Produktionspalette wurde über die Jahrzehnte merklich ausgebaut. Neben Trompeten und Posaunen fertigt das Unternehmen auch Tenor und Jagdhörner und viele andere Blechblasinstrumente. Dem Familienbetrieb ist wichtig, dass alles aus einer Hand kommt, so Adele Kühnl. Nur das Rohmaterial für die Instrumente – wie Bleche und Rohre – wird in Deutschland zugekauft. In der Produktion setzt das Unternehmen auch auf moderne Herstellungsverfahren und computergestützte Mess- und Justiermethoden. Kleinteile wie Ventilköpfe beispielsweise werden an einer CNC-Maschine gefertigt. Das spart Zeit und Geld und erleichtert die Arbeit beim Instrumentenbau. Auch wenn das Herzstück immer noch das traditionelle Handwerk ist.

Traditionelles Handwerk ist nach wie vor gefragt

Ganz klassisch auf der Werkbank setzt Andreas Kartmann schließlich die Einzelteile zusammen. Gerade lötet er das Mundrohr einer Trompete. "Ich muss auf die Geradlinigkeit, die Längen achten, darauf, dass die Lötstellen sauber sind", erklärt der Fachmann. "Es gibt viele kleine Sachen, die man beachten muss, dass am Ende das rauskommt, was wir wollen." Bei Andreas Kartmann ist das an diesem Tag eine Trompete.

Trotz aller Technik: Blechblasinstrument wird vom Menschen gefertigt

Vom Menschen gefertigt, vom Menschen gespielt: Bevor die ersten Töne aus der preisgekrönten Tenorposaune widerhallen können, geht das Blechblasinstrument durch viele Hände. Etwa 12 Menschen haben ihren Anteil an der Entstehungsgeschichte des Geräts, die bei Kühnl & Hoyer mit dem Formen eines Stück Blechs beginnt und beim Polieren endet. Circa 2.000 bis 3.000 Stück werden im Jahr produziert. Kostenpunkt: etwa 4.000 Euro.

