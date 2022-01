Extreme Zauberkraft: Eels mit neuem Album

"Wer behauptet, meine Musik wäre traurig, hört nicht wirklich zu, was ich da mache. Ich meine, natürlich habe ich solche Momente, weil sie zum Leben dazugehören. Aber meine Alben bemühen sich immer, das Negative zu überwinden und an einen positiven Ort zu gelangen. Mein gesamtes Leben dreht sich nur darum, Zitronen in Limonade zu verwandeln", sagt Eels-Mastermind Mark Oliver Everett im Interview. Ein Anspruch, der dem 58-Jährigen nicht immer leichtfällt. Schon gar nicht in Zeiten der Pandemie, in denen er sein Haus verkauften musste, um Verluste aus ausgefallenen Tourneen zu kompensieren – und jetzt, nach zwei Scheidungen, mit seinem vierjährigen Sohn Archie im Tonstudio der Band lebt.

Das Schlimmste an Covid-19 sei für ihn als Single jedoch das radikal veränderte Dating-Verhalten seiner Mitmenschen. Wegen Social Distancing und der Angst vor Infektionen würde man im Grunde niemanden mehr kennenlernen. Und das Tragen von Masken sei ohnehin ein echter Liebestöter. "Viele Leute sind hübsch – wenn man nur ihre Augen sieht und nicht weiß, wie es um den Rest bestellt ist" sagt Everett. Und weiter: "Da wir wohl noch länger Masken tragen müssen, sollten wir uns vielleicht mehr auf die Schönheit der Augen konzentrieren. Obwohl: Mit einem Vierjährigen, der noch nicht geimpft werden kann, muss ich eh vorsichtig sein. Ich kann nicht einfach Besuch mit nach Hause bringen, der ihn gefährden könnte."

Gegen die Gleichgültigkeit

Eine skurrile Art von Humor – mit durchaus ernstem Hintergrund. Ein Balance-Akt, den E – wie sich Mark Oliver Everett nennt – auf "Extreme Witchcraft“ geradezu perfektioniert. Einsamkeit, so singt er im Song "Strawberries And Popcorn", gebe ihm die Freiheit, zu essen, was und wann er wolle. Und in "What It Isn´t" nimmt er sich die Lethargie und Gleichgültigkeit seiner amerikanischen Mitbürger vor. Deren "it is, what it is" – so sagt er – war schon die falsche Reaktion auf Trump und erst recht auf Corona.

"Der Song handelt von all den Sachen, die sich verändern ließen, wenn man sich nur ein bisschen Mühe geben würde. Für mich ist 'es ist, wie es ist' nur eine lahme Ausrede, und deshalb antworte ich darauf gerne: 'Dann machen sie eben etwas anderes daraus.' Einfach, weil wir nicht alles akzeptieren müssen."

Ein bemerkenswertes Album

Trotz kritischer Gedanken: "Extreme Witchcraft" sorgt für ein kurzweiliges Hörvergnügen. E und seine Eels zaubern uns selbst in schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht – und setzen auch musikalische Akzente: mit einem kantig-knarzigen Indie-Rock, der Einflüsse bei 60's Beat, Blues und Psychedelia aufweist – und mal an 'Beck', mal an die 'Queens Of The Stone Age' erinnert. Bleibt die Frage nach dem Albumtitel – danach, was es mit der "extremen Hexerei" auf sich hat. Auch da ist die Antwort typisch E:

"Der Titel basiert auf einer Meldung, die schon ein paar Jahre alt ist. Nämlich, dass die Ex-Schlagzeugerin von Beyoncé die Sängerin verklagt, weil sie angeblich extreme Hexerei praktiziert. Ich fand allein den Begriff "extreme Hexerei" so interessant und lustig, dass ich mir sagte: Den muss ich für ein Album verwenden. Einfach, weil das so eine absurde Anschuldigung ist."

Eels: "Extreme Witchcraft" ist erschienen bei PIAS/E-Works/Rough Trade.