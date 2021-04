"Extrem irrationale Risikoabwägung": Kultur-Lockdown unnötig?

Und das sei zweifellos möglich. Überhaupt beklagt der Philosoph und Risikoforscher Julian Nida-Rümelin, ehemals Bundeskulturstaatsminister und an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität tätig, dass jeder Öffnungsschritt von Fernsehmoderatoren gleich als "falsches Signal" bezeichnet wird, ohne zu fragen, ob der jeweilige Schritt als solcher überhaupt Gefahren birgt oder nicht: "In der Pandemie-Krise fallen wir auf antikulturelle, Antibildungs-Reflexe zurück. Was schließen wir? Das, was am wenigsten weh tut: Schulen, Hochschulen, Kindergärten, Kunst, Kultur. Das ist, glaube ich, eine verheerende Botschaft gewesen, und ich hoffe, dass wir uns nach dem Ende der Pandemie-Krise davon wieder gründlich erholen, und uns allen klarmachen, ohne Kultur, ohne Kunst, ohne das Existentielle, was damit auch verbunden ist, ist alles andere nichts. Ich meine, die guten oder schlechten ökonomischen Werte sind ja weitgehend irrelevant, wenn sie nicht zu einem Leben, das lebenswert ist, beitragen, und das ist nun einmal gebunden an kulturelle Aktivitäten."

"Argumente haben es in aufgeheizter Atmosphäre schwer"

Die zunehmend verbissene, ideologische Debatte über die Corona-Politik, die kaum noch zugänglich sei für Fakten, schade nicht nur der Kultur und den Veranstaltern, so Nida-Rümelin. Er selbst sei Taucher und nehme das Risiko in Kauf, so der Philosoph, ein Beispiel für persönliche Gefahren-Abwägung. Rund 75.000 Patienten würden in Deutschland jährlich Opfer von Blutvergiftungen – viele ließen sich verhindern, aber darüber rede kein Mensch: "Man sieht ja, wie schwierig es ist, in dieser aufgeheizten Atmosphäre überhaupt Argumente vorzubringen. Wenn das nicht völlig ins Bild passt, geht es schon los und die Leute sind nicht bereit, sich auf solche Argumente überhaupt einzulassen, und trotzdem ist das dringend erforderlich. Wir haben wirklich kollektiv eine extrem irrationale Risikoabwägung."

Dieser Haltung schloss sich der prominente Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit weitgehend an: "Ich sehe mit Sorgen, wie sich unsere Gesellschaft in dieser Pandemie verändert hat, wie die Polarisierung zugenommen hat und ich hoffe, dass wir diesen kritischen Zustand bald überwinden und die Kultur hat natürlich dabei eine entscheidende Funktion, dass hoffentlich zu bewerkstelligen, dass wir da wieder besser zusammenkommen können und dass die vielen Narben, die entstanden sind, letztendlich wieder gut verheilen können."