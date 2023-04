Explosion der Energie: "Radical Hope" beim Festival Radikal jung

Ein mächtiger Sound und heftige Schreie empfangen das einströmende Publikum, das sich frei im Raum bewegen kann. Verschiedene Stationen sind aufgebaut. Da ist der Erdhügel mit seinen blühenden Blumen und dem Schlammbad in der Mitte, an dem die Frau lagert, von der die Schreie zu kommen scheinen. Ihr wuchtiger, von Schlamm bedeckter, halbnackter Körper windet sich im Schmerz, ihre Schenkel sind wie zum Gebären weit geöffnet. Um sie herum krauchen ebenfalls halbnackte Körper herum, die Fetzen, die von ihnen herabhängen, scheinen mal Fetisch, mal Plazenta zu sein. Überhaupt erinnert alles daran, wie nah wir eigentlich dem Kreatürlichen sind: der Erde, den Säften, den Schreien. Und wie groß das Bedürfnis ist, dies alles zu feiern, zu leben und zu zelebrieren.

Treibende Musik, beschwörende Bewegungen

An einem anderen Ort liegt ein mit brennenden Kerzen und Edelsteinen gespickter geschlechtsloser Wachskörper wie auf einem Altar. Um ihn fahren steinerne Handtaschenskulpturen auf einem Laufband herum, eine jede geschmückt mit einem Genital, mal männlich, mal weiblich, mal intersexuell, und es bleibt der Phantasie anheimgestellt, sich vorzustellen, welche Folgen das jeweilige Geschlecht für den Körper in der Mitte haben würde.

Auch in der Pause gibt es eine Performance

Immer wieder und gerade ist es auch die Reflektion und Demontage desjenigen, was unter dem Begriff "Gender" so viele aktuelle Debatten bestimmt, was die sich als nonbinary Artist mit den Pronomen they/them verstehende belgische Künstler*in Stef van Looveren in ihren performativen Arbeiten thematisiert. Und so tritt sie noch in der Pausenhalle schon zwischen ihr Publikum: nackt bis auf den String, den schweren Halsschmuck, den metallenen Genitalschutz, die Fußfesseln, und beginnt mit einem Metallstab, der halb Zepter scheint, halb Phallus, auf eine herabhängende riesige Maske einzuhämmern, so als wolle sie dieses festgeharzte Abbild ihrer selbst zertrümmern. Dabei beharren ihre durchaus als männlich zu bezeichnenden Füße betont im Intersexuellen, indem sie ständig in größter Anstrengung auf hohen Zehenspitzen und damit auf unsichtbaren Highheels einherstöckelt.

Körpertheater!

Doch bei aller nonbinären Eindeutigkeit mit der Stef van Looveren und ihre sieben Performer und Performerinnen Stellung beziehen, ist "Radical Hope" vor allem auch eine wollüstig zelebrierte Feier der menschlichen Körperlichkeit, jenseits von Geschlechternormen oder idealisierten Körpern. Angesiedelt zwischen Performance und Installation setzt diese so ein erstes, ästhetisch herausragendes Fanal für das Festival Radikal jung, das am Donnerstagabend zum Auftakt noch mit weiteren Produktionen punkten konnte: mit dem auf höchst eindrückliche Weise von der jungen Regisseurin Rieke Süßkow gegen den Strich gebürsteten Altmännerkunstlamento "Zwiegespräch" von Peter Handke vom Wiener Burgtheater. Oder: Mit den unter dem Titel "Sistas" auf drei schwarze deutsche Frauen im Berlin der 90er Jahre höchst debattennah übertragenen "Drei Schwestern" von Anton Tschechow, einer Produktion der Berliner Volksbühne in der Regie von Isabelle Redfern. Und so zeigt sich die radikale Regiejugend beim Festival am Münchner Volkstheater gleich am ersten Abend von ihrer besten Seite und macht große Lust auf mehr!