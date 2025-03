"Explosion der Empörung": Darum fürchten Russen Waffenstillstand

Polit-Blogger Anatoli Nesmijan erwartet eine "Explosion der Empörung" in russischen Kommentarspalten: "Besonders lautstarke Äußerungen dürften von jenen kommen, die vom Krieg profitieren. Tatsächlich dürfte es von ihnen nicht wenige geben, denn der Konflikt hat sich bereits zu einem stabilen System entwickelt, um das herum sich eine Vielzahl unterschiedlicher Futtertröge bildete - von Geldsammlungen und der anschließenden Unterschlagung humanitärer Hilfe über Einladungen zu Talkshows aller Art bis hin zu Rüstungsaufträgen in Milliardenhöhe."

"Abscheulichster Verrat am eigenen Volk"

Der Ultranationalist Igor Skurlatow (524.000 Fans) scheint einer dieser "Profiteure" zu sein: "Unsere Feinde haben gezeigt, dass sie einem ehrlichen Kampf an der Front nicht gewachsen sind und deshalb ihre Bereitschaft erklärt, das Feuer einzustellen, um ihre Kräfte neu zu formieren und uns in Zukunft mit der gesamten NATO-Maschinerie anzugreifen, was nur der größte Dummkopf verstehen kann." Sollte es so kommen, werde ein Waffenstillstand als "abscheulichster Verrat am eigenen Volk" in die russische Geschichte eingehen.

"Wenn es sich dabei bloß um einen Waffenstillstand handelt, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass der Kreml diesen vorbehaltlos akzeptieren wird", so der gemäßigte Politologe Georgi Bovt. Dagegen meinte ein Leser der St. Petersburger Zeitung "Fontanka" ironisch: "Es wäre gut, wenn es in Russland ein Gesetz gäbe, das jeden, der militärische Aktionen befürwortet, innerhalb von 24 Stunden an die Front schickt. Dann wüssten wir genau, wie viel Prozent der Befragten für den Waffenstillstand sind."