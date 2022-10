Experten über Putins Zukunft: "Er lebt jetzt ohne Strategie"

Er bereut nichts, schreibt die gemäßigt kremlnahe "Nesawissimaja Gaseta" über Wladimir Putin: "Er verliert nicht seinen Mut und seine Überzeugung, alles richtig zu machen." Der russische Präsident müsse sich auch keine großen Sorgen um seine Machtposition machen, urteilt die Redaktion in einem unsignierten Leitartikel: "Die Umgebung des Präsidenten im Verwaltungsapparat, von Putin persönlich nach seinen eigenen Vorstellungen von Vollkommenheit zusammengestellt, stützt ihn. Ohne Illusionen. Kritik gibt es natürlich, manchmal auch scharfe, aber das zielt auf andere Mitglieder des Führungsteams, niemals auf Putin. Dasselbe gilt für die Mehrheit des russischen Volks. Es ist Putin dankbar dafür, dass er die Russen beschützt hat."

Auch das Gerede über eine "Rebellion" der Oligarchen sei unangebracht, so die Zeitung, denn die Milliardäre hätten keinen Grund, im Interesse des Westens zu handeln, der doch ihre Reichtümer beschlagnahmt habe. "Putin ist also heute weder von oben, noch von unten, noch von außen zu beseitigen. Er kann sich nur selbst aus dem Spiel nehmen." Gerüchte, wonach sich der Machthaber "dauerhaft in eines der befreundeten Länder wie China" zurückziehen könne, beruhten auf "falschen Erwartungen".

"Sie versuchen wacklige Hegemonie aufrechtzuerhalten"

Als ob er diesen Kommentar bestätigen wollte, leitete Putin ein (bereits länger geplantes) Manöver mit Nuklearwaffen und sagte bei einem Treffen mit den Sicherheitschefs der ehemaligen Mitgliedsstaaten der UdSSR trotzig: "Buchstäblich vor unseren Augen verändert sich die Welt und wird tatsächlich multipolar. Einige Teilnehmer an der internationalen Kommunikation versuchen jedoch um jeden Preis, ihre wacklige Hegemonie aufrechtzuerhalten, indem sie eine breite Palette politischer, militärischer, wirtschaftlicher, informationsbezogener und anderer Methoden und Mittel anwenden - vom Brechen der rechtlichen Mechanismen strategischer Stabilität bis hin zur Verhängung einseitiger Sanktionen gegen diejenigen, die mit ihrer Politik nicht einverstanden sind."

Putin habe den Westen mit seinen neuesten Drohungen "aufgescheucht", lobten kremlnahe Medien. Der Präsident hatte gefordert: "Wir müssen auf verschiedene Szenarien der Entwicklung der Ereignisse vorbereitet sein, auf die härtesten und unangenehmsten Aktionen des Westens reagieren und die Kampfbereitschaft unserer Waffen aufrechterhalten."

"Das weiß im Moment nur der Herrgott"

Immerhin: So offen wurde bisher in der russischen Presse nicht über Putins persönliche Zukunft spekuliert. In den "Moskowski Komsomolez" ist zu lesen, die aktuelle Lage sei "nicht nur instabil, sondern zunehmend gefährlich". Der Präsident sei an einzelnen Kampfhandlungen und am Frontverlauf nicht interessiert, sondern nur am Ausgang des Krieges insgesamt: "Aus historischer Sicht spielt es keine Rolle, wie diese oder jene Schlacht oder dieses oder jenes Scharmützel endet. Aus historischer Sicht ist nur wichtig, mit welchem ​​Ergebnis die gesamte Sonderoperation Russlands in der Ukraine enden wird. Wie nah oder nicht nah dieses Endergebnis [derzeit] ist, weiß im Moment nur der Herrgott."

Es komme jetzt alles auf die Einschätzung des Westens an: "Wenn Amerika und Europa davon überzeugt sind, dass das Regime von Selenskyj eine Chance auf militärischen Erfolg hat, werden die Türen westlicher Militärarsenale weit geöffnet. Hallo, russische 'rote Linien'! Hallo, Aussicht auf eine weitere, für den gesamten Planeten gefährliche Eskalation des bewaffneten Konflikts in der Ukraine!" Die militärische "Flaute" werde definitiv nicht "ewig" dauern, was wohl bedeuten soll, dass sich Putin dann entscheiden müsse, ob er noch weiter eskaliere.

"Dann wird das Interessanteste beginnen"

Der Militärblogger Alexander Khodakovsky, der zeitweise Sicherheitschef in der selbst ernannten Republik Donezk war, rechnet in seinem Telegram-Kanal damit, dass beide Kriegsparteien demnächst einen Punkt erreichen werden, an dem sie ermüdet sind: "Es wird eine Phase in der Entwicklung der Lage geben, in der sich beide Seiten als Gewinner betrachten werden. Das wird der Fall sein, wenn der Ukraine bereits die Puste ausgeht, sie aber noch nicht vollständig weg ist und Russland noch nicht genügend Schwung für einen entscheidenden Sieg hat. Dann wird es eine Pause geben, vielleicht wird sogar eine Art unausgesprochener Waffenstillstand geschlossen, und dann wird das Interessanteste beginnen."

Khodakovsky spielt darauf an, dass dann die "liberale" russische Kreml-Partei und die "Ultra-Patrioten" darum ringen würden, wie es weitergeht. Zwangsläufig gebe es "viele sehr wichtige Personen" im Kreml, die den Krieg "nicht für ihre Angelegenheit" hielten. Sie seien die "Hauptgefahr" für Putin, dessen Anweisungen nur noch "gute Absichten" seien, wenn sie niemand ausführe.

"Messer im Rücken" aus Peking

Ein Blogger, der ukrainischen Geheimdienstkreisen nahesteht und immer wieder mit sehr zuverlässigen Informationen aus dem Kreml beeindruckte , behauptet, dass Putin jüngst ein Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping angefragt habe. Doch aus Peking soll die Antwort gekommen sein, Xi spreche nur über wichtige Angelegenheiten, und die gebe es aktuell mit Moskau nicht zu bereden: "Das Schlimmste für Putin ist, dass er jetzt ständig damit rechnen muss, von seinem chinesischen Kollegen ein 'Messer in den Rücken' gerammt zu bekommen, und darauf wird er sich wohl vorbereiten. Xi Jinping gab Putin den Spitznamen 'Welpe', und jetzt fügen sie diesem Spitznamen 'ohne Zähne' hinzu." In den Augen der chinesischen Führung habe Putin einen "irreparablen Fehler begangen", er habe "den Krieg verloren, den er begonnen hat".

"Situation für Putin viel schlimmer"

Ausländische Russland-Experten bewerten Putins Position naturgemäß deutlich skeptischer als inländische, die sich einer strengen Zensur gegenübersehen. James Acton, Co-Direktor des Nuclear Policy Program der Carnegie-Stiftung, sagte dem Portal "The Bell": "Die Situation für Putin persönlich sieht viel schlimmer aus als zu Beginn des Krieges. Wir haben eine weit verbreitete Unzufriedenheit mit der Mobilisierung in Russland festgestellt." Acton hält den Einsatz von Atomwaffen für "unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich": "Für den Fall, dass Russland auf dem Schlachtfeld eine katastrophale Niederlage erleidet oder Putin das Gefühl hat, dass seine Macht schwächer wird, oder die russische Wirtschaft kurz vor einem sehr schweren Zusammenbruch steht - unter solchen Umständen könnte meiner Meinung nach der Einsatz von Kernwaffen durchaus möglich werden."

Sollte Putin tatsächlich auf atomare Eskalation setzen, werde man in einer "ganz anderen Welt" leben und Russland höchstwahrscheinlich international vollkommen isoliert sein, auch Indien und China hätten keinerlei Interesse an einer Verschärfung der Lage: "Ich denke, westliche Führer sind in dieser Krise viel zurückhaltender als Putin. Putin hat wiederholt nukleare Drohungen geäußert, meiner Meinung nach ist das unverantwortlich."

"Er setzt sich jetzt keine globalen Ziele"

Der Politologe Abbas Galljamow erwartet in der "Moscow Times", dass sich Putin bis zum kommenden Frühjahr einer Nachfolgedebatte stellen muss. Der Krieg werde "immer unbeliebter" und Russland drohe ein ähnliches Schicksal wie den USA nach dem verlorenen Vietnamkrieg, Frankreich nach dem Algerienkrieg und Portugal nach dem Verlust von Angola. Überall dort habe es bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen gegeben.

Über Putins Befindlichkeit sagt Galljamow, der ehemals für Putin Reden geschrieben hat: "Mir scheint, er setzt sich jetzt keine globalen Ziele, er lebt jetzt ohne Strategie, nach dem Grundsatz 'dieser Tag ist vorbei – Gott sei Dank'. Soll heißen, die Ukrainer haben Cherson heute nicht zurückerobert, das ist im Prinzip schon ein kleiner Erfolg." Putin träume nicht mehr von einem militärischen Erfolg, sondern davon, Europa mit seiner Energiepolitik in die Knie zu zwingen.

"Putin ist schuld"

Putins Hauptproblem sei, dass die Ukraine aktuell weder mit der Abtretung des Donbass, noch mit der Anerkennung der Krim als russisches Gebiet einverstanden wäre: "Für Putin ist das eine Katastrophe. In dieser Situation kann Putin den Krieg einerseits nicht fortsetzen, aber er kann ihn auch nicht stoppen, denn wenn es keinen Sieg gibt, dann brauchen die Wähler Putin nicht und die Eliten brauchen ihn auch nicht." Der Präsident sei nur als "starker Mann" denkbar - oder er müsse Platz machen. Putins Umgebung werde daher in nicht allzu ferner Zukunft auf ihn zukommen: "Denken wir über einen Nachfolger nach." Dabei sei es durchaus möglich, dass Putin mit einem Posten etwa im Föderationsrat abgefunden werde.

Der Präsident sei "unzufrieden" mit den Geheimdiensten, was auch umgekehrt gelte. Im Übrigen machten die Rückkehrer von der Front in Russland zunehmend "schlechte Stimmung", wie einst auch im Ersten Weltkrieg: "Er hat uns versprochen, dass wir zur Parade gehen würden, und wir sind wie zur Parade gegangen, aber in einem Fleischwolf gelandet. Wer ist schuldig? Putin ist schuld." Übrigens hält es Galljamow nicht für ausgemacht, dass das russische Militär einen Befehl des Präsidenten auch ausführen würde, Kernwaffen einzusetzen. Sicher sei dagegen, dass Putin in diesem Fall mit einer Anklage als Kriegsverbrecher in Den Haag rechnen müsse.