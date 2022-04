Experten debattieren: Beginnt Putin seine Macht zu verlieren?

Russland kann den Krieg gar nicht verlieren, schreibt der stramm kremlnahe Autor Petr Akopow bei der Nachrichtenagentur RIA Nowosti - außer, es gebe eine "Spaltung" der russischen Gesellschaft: "Es gibt nur eine wirkliche Chance, Russland zu besiegen: Unseren kollektiven Selbstmord zu erreichen, das heißt Unruhen im Land und seine Zerstörung von innen." Doch viele von denen, die den Krieg ablehnten und Putin nicht unterstützten, so Akopow, würden eine Niederlage der eigenen Armee nicht wollen, denn das werde "schlimme Folgen" haben. Das klingt sehr nach "Pfeifen im Walde". Putin selbst hatte vor Staatsanwälten energisch vor einer "Spaltung" der Gesellschaft gewarnt, offenkundig nicht ohne Grund.

"Psychologen werden was zu schreiben haben"

Es ist einigermaßen "verräterisch", dass in russischen Medien inzwischen weniger von einem "Sieg" gegen die Ukraine die Rede ist, als von der Unmöglichkeit zu verlieren. Es gibt also einen Perspektivwechsel - und offenbar trotz aller staatlichen Repression eine erbitterte innerrussische Auseinandersetzung. Irina Iwanowa befürchtet im Moskauer Lifestyle-Blatt "Moskvich Mag" eine "völlige Spaltung der Gesellschaft, eine Hexenjagd", weil sich Befürworter und Gegner des Kriegs eine aggressive Denunziations-Schlacht lieferten: "Psychologen werden etwas zu schreiben haben." Der gegenwärtig deutlich werdende "Selbsthass" der Eliten werde noch Jahrzehnte Stoff für Doktorarbeiten liefern.

Iwanowa vergleicht die derzeitige Diskussionskultur offen mit dem Stalinismus, als die Bevölkerung bei "Parteiversammlungen" auf die jeweils geltende Linie eingeschworen wurde. Alle Arten von Denunziationen blühten jedenfalls gerade wieder, wie in der Sowjetunion: "Denunziationen waren eine beliebte Methode, um Rechnungen zu begleichen, sich persönlich zu rächen, im Job aufzusteigen und an Material für Heimwerkerarbeiten zu kommen. Es war möglich, den Job oder die Wohnung der Person zu übernehmen, die man verpfiff."

"Vergeltung kann von überall her kommen"

Kriegsgegner und -befürworter würden sich gegenseitig rauswerfen, so Iwanowa, die konkrete Beispiele dafür nennt: "Vergeltung für das Reden oder Schweigen kann von überall her kommen. Von Freunden, vor denen du dir betrunken eine unvorsichtige Aussage erlaubt hast. Von einem Chef, der gleichgesinnt wirkt, sich aber nur als listig erweist. Von Fremden, die Ihr Verhalten falsch interpretieren."

Zersetzungserscheinungen der russischen Gesellschaft werden offenbar schon deutlich, noch bevor die Sanktionen überhaupt mit voller Wucht spürbar sind. Der an Massachusetts Institute of Technology lehrende Wirtschaftsfachmann Daron Acemoglu (54) kommentierte das im Gespräch mit der russischen Oppositionsplattform "Meduza" mit den Worten: "Der KGB und die Sicherheitskräfte im Allgemeinen haben meiner Meinung nach in der russischen Geschichte eine viel wichtigere Rolle gespielt als die russische Kultur." Demnach sei für die nähere Zukunft entscheidend, wie schnell die Geheimdienste die Kontrolle über das Land verlören.

Drohender Legitimationsverlust

"Ich denke, dass das Ergebnis der aktuellen Prozesse höchstwahrscheinlich ein vollständiger Legitimationsverlust des Machtapparats und der aktuellen Oligarchie um Putin sein wird. Ich denke, dass das, was passiert, zur Zerstörung ihrer Legitimität beiträgt", so Acemoglu: "Wenn die derzeitigen russischen Institutionen in den Augen der Mittelschicht ihre Legitimität verlieren, dann wird es meines Erachtens eine Gefahr und eine Chance für grundlegende Veränderungen in der russischen Entwicklung geben. Und ich denke, es wird ein toller Start." Allerdings sei auch möglich, dass Putin von einem anderen Autokraten ersetzt wird.

Eine Isolation wie unter Stalin sei in Russland wegen des Internets heutzutage nicht mehr möglich, auch, wenn der Fortschritt mit "freieren Medien" einfacher wäre: "Die Delegitimierung der russischen Eliten wird durch die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage, den Krieg selbst und das Fehlen eines überzeugenden Zukunftsbildes begünstigt."

Löst Ministerpräsident Michail Mischustin Putin ab?

Brian D. Taylor von der amerikanischen Syracuse University glaubt im Fachblatt "Foreign Affairs" zwar nicht, dass Putin unmittelbar von einem Mordanschlag oder einem Sturz bedroht ist, verweist jedoch darauf, dass der Präsident bereits 69 Jahre alt und mutmaßlich krank ist. Von Schilddrüsenproblemen ist gerüchteweise die Rede. Die Nachfolgeregelung werde für Russland jedenfalls ein "ungewisser und gefährlicher Augenblick" sein. Es werde einen "erbitterten Kampf" in der Elite um einen mehrheitsfähigen Kandidaten geben. Die besten Chancen werde dabei der derzeitige Ministerpräsident Michail Mischustin (56) haben.

Armee und Geheimdienste hätten das Potential für einen Putsch: "Aber es ist schwer, sich vorzustellen, dass jemand all diese Kräfte unter einem Banner vereinigt, zumal in Kriegszeiten."