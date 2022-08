Experte über Winnetou-Streit: "Hitler war nicht zufällig Fan"

So sieht es auch der Hamburger Experte: "Man kann das eigentlich nicht adaptieren, weil der Rassismus und der Kolonialismus quasi die DNA ausmachen der Geschichten von Winnetou, Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi. Da gibt es ja immer die Debatten, ob man bei Pippi Langstrumpf ein Wort ändern kann. Das geht, dann funktioniert die Geschichte immer noch, aber im Kern der Wildwest- und Orientgeschichten von Karl May ist genau die weiße, deutsche Überlegenheit enthalten. Das kann man nicht adaptieren."

"Es geht um weiße Identitätspolitik"

Er selbst sei als Jugendlicher begeistert gewesen von Karl May, so Zimmerer, und habe "vor ein paar Jahren" die Bände wieder mal zur Hand genommen: "Es war eine deutliche Enttäuschung, nach dem Motto, wie konnte ich in meiner Jugend begeistert sein und das nicht merken, den Antisemitismus, den Rassismus in den Werken. Von der Frauenfeindlichkeit ganz zu schweigen. Von der Frauenfeindlichkeit ganz zu schweigen. Ginge es um Inhalte, könnte ich nicht verstehen, wie das ein demokratischer Politiker jemals verteidigen kann. Es geht natürlich nicht um Inhalte, sondern um weiße Identitätspolitik." Leute, die Karl May verteidigten, würden damit im Grund die "gute, alte Gesellschaft" in Schutz nehmen: "Als die Ehe noch eine 'richtige' Ehe war. Es ist eine Zurückweisung der Zumutungen einer in jeder Hinsicht diverseren Gesellschaft."