Experte über KGB-Vergangenheit: "Darum ist Putin so verwirrt"

Gleich zwei Mal hat sich Wladimir Putin getäuscht, so der bulgarische Politologe Ivan Krăstev (57) vom Centre for Liberal Strategies in Sofia in einem Meinungsbeitrag für das russischsprachige Portal "Moscow Times". Erstens habe der russische Präsident tatsächlich geglaubt, die ukrainische Regierung lasse sich schnell ausschalten: "Er erwartete, dass in der ganzen Ukraine dasselbe getan werden könnte wie auf der Krim, aber in größerem Maßstab: Wenn die pro-westliche Elite eliminiert wird, dann werden sich die Menschen versammeln, um die russische Armee als Befreier zu bejubeln. Es stellte sich heraus, dass dies überhaupt nicht der Fall war, und ich glaube, er ist darüber sehr verwirrt."

"Zusammenbruch der UdSSR ist für ihn ein Rätsel"

Zweitens habe sich Putin nicht vorstellen können, wie weit der Westen mit seinen Sanktionen geht: "Aus Sicht der russischen Behörden ist dies eine Tragödie, denn während die westlichen Regierungen in den Kampf gegen Covid investierten, bereiteten sie sich auf den Krieg vor, indem sie ihre Devisenreserven erhöhten. Das Problem ist, dass 55% dieser Gelder in Dollar, Euro und Schweizer Franken investiert wurden und nach der Verhängung von Sanktionen vollständig eingefroren wurden. Putin hat sich verschätzt, wie sich die Ukrainer verhalten werden und wie weit der Westen gehen kann."

Grund für Putins Fehleinschätzungen ist nach Krăstevs Ansicht, dass der Präsident einen Teil der achtziger Jahre als KGB-Agent in Deutschland verbrachte: "Der Zusammenbruch der Sowjetunion ist für ihn das größte Rätsel. Verschwörungsdenken wird sehr stark, wenn Sie im Ausland sind." Aus der Ferne habe Putin zwar gesehen, was passiert, es aber nie wirklich verstanden. Der jetzige russische Präsident arbeitete von 1985 bis 1989 in Dresden als Hauptmann und später als Major des KGB. Über seine damaligen konkreten Aufgaben gibt es widersprüchliche Informationen. Angeblich kümmerte er sich um die Rekrutierung von Personal und überwachte Besuchergruppen des Robotron-Kombinats in Dresden.

Während der Pandemie habe sich der fatale Hang Putins zu einer Politik der Stärke durch die Isolation noch verstärkt: "Jetzt glaubt niemand mehr, dass er aufhören will. Selbst wenn er es wirklich will, wird ihm niemand glauben." Die Zeiten, wo er als "zynisch, aber vernünftig" eingeschätzt worden sei, seien vorbei.

"Alle dachten, Putin habe schon, was er wollte"

Der Umgang mit Sprache habe sich "dramatisch" verändert, etwa, was den möglichen Einsatz von Atomwaffen betreffe. Die diesbezüglichen unausgesprochenen Vereinbarungen seit dem Zweiten Weltkrieg seien obsolet. Putin werde damit fortfahren, Misstrauen als "Waffe" einzusetzen. Der Westen reagiere auf dessen Kampfansagen wie einer angeblichen "Entnazifizierung" in der Ukraine bisher zu unentschlossen, weil er ein "Schuldgefühl" gegenüber Russland habe, das in Deutschland "am stärksten" ausgeprägt sei: "In Polen oder im Baltikum ist das anders: Okay, vielleicht haben wir nicht genug für die russischen Minderheiten außerhalb Russlands getan. Und alle dachten natürlich, Putin habe schon bekommen, was er wollte und könne sich nun nach Belieben zurückziehen."