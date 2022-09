Ex-rbb-Intendantin Schlesinger verteidigt sich gegen Vorwürfe

Die fristlos entlassene Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb), Patricia Schlesinger, hat sich erneut gegen Vorwürfe des Filzes und der Vetternwirtschaft verteidigt.

Zum Vorwurf, sie habe den Sender für Abendgesellschaften in ihrer Wohnung bezahlen lassen, sagt Schlesinger nun im Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zeit" (Bezahlbereich): "Ich habe alles nach bestem Wissen abgerechnet." Mit den Abendessen habe sie versucht, den rbb besser in der Stadt zu verankern. Sie habe dafür auch Restaurantangebote eingeholt – die seien aber zu teuer gewesen.

Massagesitze? Nicht ihr Verschulden

In die Kritik war auch geraten, dass der rbb für einen teuren Dienstwagen Schlesingers mit Massagesitzen einen sehr hohen Rabatt bekam. Dazu sagt Schlesinger nun, wer sie kenne, der wisse, dass ihr Autos nicht viel bedeuteten. Den Rabatt habe sie nicht ausgehandelt und die Massagesitze nicht selbst bestellt.

Schwerer wiegen andere Vorwürfe – gegen die sich Schlesinger ebenfalls verwehrt. Etwa die Behauptung, ihrem Ehemann einen Auftrag verschafft zu haben. Er soll 100.000 Euro für ein Buch für die Messe bekommen haben und 40.000 Euro, um den neuen Messechef in die Stadt Berlin einzuführen. Dabei sei nicht gegen Compliance-Regeln verstoßen worden, so Schlesinger. Das habe eine Untersuchung der Messe ergeben.

"Habe keine Compliance-Regeln verletzt"

Auf die Frage, ob sie nicht ein ungutes Gefühl hatte, als ihr Mann den Auftrag annahm, sagt sie: "Ich habe keine Compliance-Regeln verletzt, danach habe ich mich sofort erkundigt, als die Vorwürfe aufkamen." Gegen Schlesinger, ihren Ehemann und den Ex-Verwaltungsratschef Wolf ermittelt seit August die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsnahme – alle drei gelten dabei so lange als unschuldig, wie nicht das Gegenteil erwiesen ist.

Auch über die vergangenen Monate äußert sich Schlesinger in dem Gespräch: "Geschlafen habe ich nicht viel in der Zeit", sagt sie. "Es fühlte sich an wie das Nachladen eines Gewehrs, das auf mich gerichtet war. Viele der Vorwürfe stimmen nicht." Die Berichterstattung über sie und den zurückgetretenen Senderchefkontrolleur Wolf vergleicht Schlesinger dann auch mit einem "Tsunami".

"Es schmerzt mich bis heute"

"Die Anschuldigungen kommen aus meinem engsten Umfeld", sagt sie. Das habe sie besonders getroffen: "Es schmerzt mich bis heute." Aus dem rbb dringen seit Wochen interne Dokumente nach außen, die Missstände belegen sollen – etwa üppige Zahlungen an längst ausgeschiedene Mitarbeiter.

Den Zorn im eigenen Haus habe sie unterschätzt, so Schlesinger. Vieles, was sie angestoßen habe, habe den Arbeitsalltag vieler Mitarbeiter auf den Kopf gestellt. "Der Unmut und die Wut im Sender sind aus meiner Sicht so stark, dass ich mir vorwerfe, dass ich das nicht gesehen habe", sagt Schlesinger nun. "Das tut mir leid."

Schlesinger war seit 2016 rbb-Intendantin und seit Anfang des Jahres auch ARD-Vorsitzende. Dass das gesamte öffentlich-rechtliche System nun unter Beschuss gerate, bedauere sie zutiefst, sagt sie.