Ex-Kapitän des russischen Fußballteams appelliert an Putin

Er will ein Video aufgenommen haben, in dem er sich klar gegen den Angriff auf die Ukraine aussprach, aber keine russische TV-Station wollte es senden, so Igor Denisov (38) gegenüber dem Sportjournalisten und Blogger Nobel Arustamyan. Der Fußballspieler, der seine Profi-Karriere bei renommierten Clubs wie Zenit St. Petersburg, Dynamo Moskau und Lokomotive Moskau absolvierte, 2012 russischer "Spieler des Jahres" war und von 2008 bis 2016 für Russlands Nationalmannschaft im Einsatz war, nannte den Krieg eine "Katastrophe": "Ich weiß nicht, vielleicht werde ich für diese Worte eingesperrt oder getötet, aber ich sage es, wie es ist. Meine Wahrnehmung von allem hat sich drastisch verändert. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe wahrscheinlich vier Tage lang drei Stunden geschlafen. Ich war einfach schockiert", sagte Denisov über seine Eindrücke nach dem 24. Februar, als Putin den Angriff befahl.

Er wollte vor Putin "auf die Knie gehen"

Unmittelbar danach habe er versucht, eine Stellungnahme bei Youtube hochzuladen, aber Freunde hätten ihm davon dringend abgeraten. Die Gründe für den Krieg habe er bis heute nicht verstanden: "Niemand kann es mir erklären. Vielleicht, weil ich nicht belesen bin, vielleicht, weil ich mich in Geschichte nicht gut auskenne, aber ich bin dagegen. Ich mag es nicht, wenn Menschen sterben. Ich kann dazu nicht mehr schweigen", so Denisov. Er habe sich in dem Video direkt an Putin gewandt und angeboten, als "stolzer Mann" vor dem Präsidenten auf die Knie zu gehen, doch in Russland habe das niemand hören wollen.

Inzwischen gebe es ja verschärfte Gesetze gegen alle, die Nachrichten über die russische Armee "verfälschten": "Natürlich bin ich ein einfacher Mensch. Ich habe sogar jetzt Angst. Aber ich kann nicht anders, als mich zu Wort zu melden. Nochmals, ich verstecke mich nicht, ich gehe nirgendwo hin – ich habe das nicht nötig. Wie kann jemand abstreiten, dass ich so empfinde? Weißt du, vielleicht rede ich für jemanden, der anders denkt, Unsinn, aber für mich selbst - ich denke, ich sollte das genau so ausdrücken."

"Er hat gesagt, was er denkt"

Die Antikriegs-Äußerungen des prominenten Fußballers haben in Russland eine heftige Debatte ausgelöst. "Ich habe von Denisov keine solche Klarheit erwartet", schreibt ein Kommentator. "Je früher alles endet, desto eher werden friedliche Menschen und Soldaten auf beiden Seiten aufhören zu sterben. Krieg ist Blut und Trauer, und ich hatte nicht damit gerechnet, dass es in meinem Land so viele gehirngewaschene Menschen gibt, die das für normal halten."

Ein anderer verwies darauf, dass Denisov schon länger den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny unterstützt. Weitere Debattenteilnehmer erwiesen dem Spieler ihren "Respekt": "Er hat gesagt, was er denkt, und nicht, was andere von ihm hören wollen." Leider sei die "absolute Mehrheit der Prominenten" in Russland "feige", bedauerte ein weiterer Beobachter.

Putin-Fan: "Wie ein Mann ohne Beine"

Kreml-Fans reagierten teilweise mit Spott: "Glauben sie wirklich, dass große Entscheidungen wie eine Sonderoperation gestoppt werden, wenn sie einen Appell an den Präsidenten schreiben? Putin würde morgens aufwachen, sich das Video ansehen und sagen – ja, ich bin zu weit gegangen, Denisov hat mir die Augen für den wahren Stand der Dinge geöffnet?" Ein anderer Putin-Bewunderer schrieb: "Sie können endlos streiten, aber wenn eine Person kein grundlegendes Verständnis dafür hat, wie man Ereignisse analysiert und die Geschichte deshalb bis zur Unkenntlichkeit verzerrt ist, dann ist es, als würde man versuchen, einem Mann ohne Beine zu erklären, wie man seine Beine bewegt."