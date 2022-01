Ex-BILD-Chef Julian Reichelt: "Zu Servus-TV komme ich nicht"

Bei seinem ersten TV-Auftritt nach seiner Entlassung am 18. Oktober 2021 widersprach der frühere BILD-Chefredakteur Julian Reichelt energisch seit Ende November im Netz verbreiteten Gerüchten, er verhandle über einen Job bei dem österreichischen Sender Servus-TV: „Das ist eine komplett frei erfundene Behauptung. Ich habe nie mit irgendwem bei Ihrem wundervollen Sender über ein solches Engagement gesprochen“, sagte Reichelt in der Servus-TV-Talkshow „Der Talk - Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“ am Sonntagabend. Stattdessen will Reichelt nach eigenen Worten mit „spannenden jungen“ Kolleginnen und Kollegen eine „Marktlücke“ schließen und ein Medium gründen, das „sagt, was ist“: „Zu Servus-TV komme ich nicht, ich komme aber demnächst als Skiurlauber nach Österreich. Ansonsten arbeite ich daran, diese Marktlücke Journalismus im Journalismus mit einer neuen Plattform zu füllen. Weitere Details kann ich noch nicht nennen.“ Servus-TV gehört zum "Red Bull"-Konzern, wo der Milliardär und Unternehmensgründer Dietrich Mateschitz den Ton angibt.

Reichelt: "Vorwürfe sind perfide erfundener Quatsch"

Zu den Umständen seines erzwungenen Abschieds von der BILD-Zeitung sagte Reichelt: „Ich habe nie gesagt, dass mich irgendjemand loswerden wollte. Ich habe gesagt, dass diese erhobenen Vorwürfe perfide erfundener Quatsch sind, das werde ich immer sagen, weil es die Wahrheit ist.“ Der Axel-Springer-Verlag hatte Reichelt vorgeworfen, Privates und Berufliches nicht angemessen getrennt zu haben und den Vorstand darüber nicht ausreichend informiert zu haben.

„Und ich glaube durchaus, dass es ein politisches Klima gibt, in dem man dankbar dafür ist, das kritische Stimmen verstummen“, so Reichelt: „Das heißt ausdrücklich nicht, dass das die Motivation gewesen sein muss. Was die Motivation gewesen ist, kann ich gar nicht beurteilen. Ich nehme allerdings wahr, dass es ein zunehmend beliebtes Instrument besonders linker Argumentation und teilweise auch Agitation ist, so was wie die Unschuldsvermutung einfach außer Kraft zu setzen und Vorwürfe in einer abstrakten Weise zu verbreiten, so dass man sich dagegen nicht mehr wehren kann. Das war bei mir am Ende hoch erfolgreich.“

"Empfand ich als extrem bittere Erfahrung"

Reichelt sagte, er „finde es in Zeiten, in denen wir leben, mit Cancel Culture und Woke-Wahnsinn nicht mal besonders verwunderlich“, wie mit ihm umgegangen worden sei: „Es hat sich nie jemand in dem ganzen Verfahren als Opfer bezeichnet. Das ist schon mal bemerkenswert.“ Zur innerbetrieblichen Untersuchung gegen ihn bemerkte er: „Wissen Sie, was dabei herausgekommen ist? Dass an diesen Vorwürfen nicht ansatzweise was dran ist, dass ich danach nicht hätte zurückkehren dürfen in meinen Job. Deshalb bin ich danach zurückgekehrt an meinen Arbeitsplatz und was danach passiert ist, empfand ich als extrem bittere Erfahrung.“