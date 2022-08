"Evolution": Wie sich Identität im Lauf von Generationen ändert

Drei Männer in Ledermänteln und mit Wassereimern in den Händen betreten einen weitläufigen Kellerraum und beginnen, nachdem sie sich umgeschaut und eine Reinigungsflüssigkeit über den blanken Beton verteilt haben, wie besessen mit großen Besen die Wände abzuschrubben. Durch die Prozedur lösen sich mit dem Putz verklebte Haare von einer Mauer.

Nackte Glühbirnen an der Decke beleuchten die Szene spärlich, die nun etwas Alptraumhaftes bekommt. Als plötzlich das Weinen eines Kindes zu hören ist, versuchen die Männer das Geräusch zu lokalisieren. Einer von ihnen hebt das massige Gitter eines Bodengullis an – und darunter steht in dem Loch im Boden tatsächlich nackt ein kleines Mädchen … es wird herausgeholt und ins Freie getragen in eine Szenerie mit Trümmern, Baracken, Stacheldrahtzäunen und sowjetischen Soldaten, die sich nach einer kurzen Orientierung als das soeben erst befreite Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau erweist.

Drei Generationen, eine Familie, ein Trauma

Der ungarische Regisseur Kornél Mundruczó dekonstruiert in seinen Theaterstücken und Filmen gemeinsam mit seiner Frau, der Drehbuchautorin Kata Wéber, Lebenswirklichkeiten. Er zerlegt Identitäten. In "Evolution" erforscht er mit Bildern, die bisweilen ins Surreale kippen, warum Menschen zu dem wurden, was sie sind. Das kleine Kind aus der leeren Gaskammer in Auschwitz ist Eva, auf die wir im zweiten Teil der als Triptychon angelegten Geschichte einer jüdisch-ungarischen Familie als alte Frau wieder treffen.

Eva leidet an beginnender Demenz und kann sich nicht mehr richtig erinnern. Besucht wird sie in Budapest von ihrer Tochter Lena, die in Berlin lebt. Der Holocaust prägt die Familie und wird als existentielle Erfahrung durch die Generationen in emotionalen Abstufungen weitergegeben.

Kornél Mundruczó seziert kulturelle Muster und hinterfragt familiäre Prägungen. Manchmal wirken seine Inszenierungen in der Montage wie kubistische Gemälde, die der Betrachter in ihren Einzelteilen erst zusammensetzen muss. Er hinterfragt die Zwiespältigkeit von subjektiver Erinnerung und möchte wissen, woraus Identität entsteht oder besteht. In seinem letzten Film erforschte er, wie sich die Trennung eines Paares vollzieht.

"Pieces of a Woman" handelte von Klassengegensätzen, Rollenbildern und familiären Erwartungen, und darüber hinaus von Verlust, Trauer und Schuld. Wie jetzt auch bei "Evolution" basiert der Film auf einem Theaterstück, das Mundruczó nach einer Vorlage seiner Lebenspartnerin Kata Wéber bereits als Bühnenfassung inszenierte.

Was heißt es, in Deutschland jüdisch zu sein?

Verhandelt werden in "Evolution" unterschiedliche Ausprägungen von Erinnerung, hier immer in Zusammenhang mit der Bedeutung von jüdischer Identität. Was ergibt Sinn im Leben – und was treibt uns an, ihn zu suchen? Die in Auschwitz geborene Eva hat gelernt, allen Umständen zum Trotz zu überleben. Ihrer Tochter Lena mangelt es an Stabilität. Sie sucht durch das aktive Leben in der jüdischen Gemeinde in Berlin Halt, und ihr Teenager-Sohn Jonas, dem sich der letzte Teil des Triptychons widmet, wehrt sich gegen die Versuche seiner Mutter, ihm die jüdische Kultur aufzupfropfen.

Zu theatral gestaltet Kornél Mundruczó gelegentlich die dialogischen Szenen – andererseits findet er immer wieder (wie zu Anfang des Films) beeindruckende, lange Bilderfolgen für Seins- und Gefühlszustände, fast ohne Worte.

Wenn Jonas am Ende als Jude an einem von der Schule vorgeschriebenen Sankt-Martins-Umzug teilnehmen muss, fühlt er sich zunächst fremd und fremdbestimmt. Beginnt dann aber das Treiben um ihn herum phänomenologisch zu betrachten und scheint darüber nachzudenken, wie und ob man die Bürde seiner Identität hinter sich lassen könnte, und ob das wohl Sinn machen würde. Evolution bedeutet eben immer die Möglichkeit einer Veränderung.