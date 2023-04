Everything But The Girl: Comeback nach 24 Jahren Pop-Abstinenz

"Küss mich, wenn die Welt untergeht, küss mich, wenn die Musik spielt", singt Tracey Thorn im neuen Stück "Nothing Left To Lose". Es war im Winter ihr erstes Lebenszeichen nach knapp 24 Jahren. "Everything But The Girl" klingen heute in etwa so, wie damals, als ihre Elternzeit begann. Nach gepflegtem Synthie-Pop. Und sie haben eine weite musikalische Reise hinter sich.

Durchbruch mit "Missing"

Die erste Single 1982 ist ein Cover, "Night And Day", im Original von Cole Porter. Den Namen "Everything But The Girl" entdecken sie in einer chauvinistischen Möbel-Werbung, in der steht: Wir verkaufen alles, nur nicht das Mädchen vom Prospekt. Ben und Tracey lassen nicht alles mit sich machen. Vor allem sind sie sehr politisch, schreiben Kolummen für ein Polit- und Kultur-Magazin in England. Ihr Herz schlägt links.

In den 80ern sind sie eher die Schüchternen, Ruhigen. Bekannt werden sie aber mit Wumms: durch ihren 90er-Jahre-Hit "Missing", das Lied mit der sehnsüchtigen Textzeile "I miss you like the deserts miss the rain". Ben war damals DJ und ließ Remixe anfertigen. Obwohl ihr Label sie damals nicht mehr sonderlich unterstützte, fragten sie einen von US-House-Legende Todd Terry an.

Comeback mit moderneren Sounds

Der "Missing"-Remix wird zu einem der Club-Hits der 90er. Ab da weichen Brasil, Folk & Jazz endgültig dem Electro-Sound, der nur bei Solo-Platten von Ben und Tracey wieder in den Hintergrund tritt. Was heute im Vergleich zu den 90ern fehlt, sind die Drum'n'Bass-Einflüsse. Dabei erleben die hoppelnden Beats gerade wieder ein Comeback. Aber anbiedern will sich das Duo aus London auf der neuen Platte nicht.

"Everything But The Girl" haben 2023 modernere Sounds als vor einem Vierteljahrhundert – man merkt, dass Ben mehrere Clubs und ein House-Label geführt hat. In einem Interview zur neuen Platte sagen sie, dass sie der Stimme von Tracey Thorn zu viel Ehrfurcht entgegenbringen wollten. Die ja schon Lieder von Paul Weller und "Massive Attack" veredelt hat. Morrissey war in den Anfangstagen seiner Band "The Smiths" ihr größter Fan und schwärmte überall von ihrer Stimme. Und nun wird die auf der neuen Platte auch mal durch den Autotune-Effekt gejagt.

Erfinder eines Genres: "Sad Disco"

Der beste Song auf dem Comeback heißt: "No One Knows We´re Dancing" – eine Hymne für Heimlich-Tänzer. "Everything But The Girl" machen nach 24 Jahren da weiter, wo sie aufhörten. Inzwischen hat das Genre einen Namen: "Sad Disco". Die Pioniere der melancholischen Tanzmusik, sie fahren nun die Ernte ein. Höchst verdient.