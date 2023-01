"Every Loser": Das neue Album von Punklegende Iggy Pop

Auf seinem letzten Album wartete Iggy Pop noch mit Jazz, mit ja, fast betulich klingenden Chansons auf, typisches Alterswerk, dachte man. Da hat einer genug vom Rock’n’Roll-Lifestyle. Nach den ersten Tönen und den ersten Textzeilen des neuen Albums löst sich dieser Eindruck auf, ein Grinsen macht sich breit: Da ist er wieder, der ewige Störenfried und sympathische Rum-Krakeeler, der Ich hab-genug-von-dem-ganzen-Mist-Wüterich, genug vom 0815-Scheiss der modernen World. Hier geht’s lang, Leute und: Lang lebe die Lebenslust. Welcome Back, Iggy. We Missed You So Much.

Laut, schnell und ungebügelt

Toll, dass er wieder da ist, der Mann mit dem Klartext-Boogie. Eigentlich hießt er ja Jimmy Osterberg, ein Junge einer jüdischen Familie aus Detroit, der in einem Trailer, einem Wohnwagen aufwuchs. Diesmal hat er eine Band mittelalter Kollegen um sich geschart: Duff McKagan von Guns‘ n’Roses, Josh Klinghoffer, den die Red Hot Cilli Peppers nach der Rückkehr ihres stets schmollenden Stammspielers John Frusciante schnöde feuerten, – feine Geste, so jemanden anzustellen – und als Spielleiter und Aufsichtsrat den jungen Produzenten Andrew Watt.

Die Musik bleibt aber, was und wie sie immer war bei Iggy: Laut, schnell und ungebügelt. Grob kanalisierter Gitarrenlärm mit kurzen, lakonischen Texten über Drogensucht, Corona-Frust, Punk-Bewusstsein und den jetzigen Wohnort Miami, ein klassissches Rentner-Paradies. Iggy Pops neues Studio-Album – es dürfte sein 17. sein, die Alben mit den Stooges nicht mitgezählt, dauert gute 30 Minuten. Das ist kurz, zugegeben, aber diese 30 belebenden Minuten haben es in sich.

Iggy Pop in München

Natürlich grummelt Iggy Pop auch mal ein paar lyrische Weisheiten mit tiefergelegtem Bariton. Im Sommer, nach dem Konzert in der Isarphilharmonie weilte der Punkrock-Held noch einige Tage in München. An drei Tagen kam er ins Funkhaus des Bayerischen Rundfunks, um hier schön brav Schaltkonferenzen mit der BBC in London zu absolvieren. Pop präsentierte und besprach jeweils eine Stunde lang Songs jüngerer und gleichaltriger Kollegen. Witzigerweise musste ich immer vor oder nach ihm in genau diese Studios.

Da kam einem dann dieser unglaublich kleine Rocksänger, eine zerbrechlich wirkende Person in schwarzer Lederjacke entgegen gehumpelt, umgeben von Zerberussen, die sich als Manager ausgaben. Man mag ihn einfach, diesen mürrischen, zähen Burschen mit den leicht ramponierten Stimmbändern. Trotz anderslautender Gerüchte hat er überlebt, Lou Reed und David Bowie, seine Buddies von früher, die einen ähnlich heftigen, drogengeschwängerten Lifestyle pflegten, haben längst das Zeitliche gesegnet.