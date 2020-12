"Evermore": So klingt das brandneue Album von Taylor Swift

Swift ist sich und ihrem Stil aber auch treu geblieben. Wie bei "Folklore" erzählt Swift wieder kleine Geschichten – real oder fiktiv, wie zum Beispiel die Geschichte eines mutmaßlichen Mordes in "No Body, No Crime", zusammen aufgenommen mit der Band "HAIM" aus Los Angeles.

Ein anderer Song namens "Marjorie" ist offenbar ihrer Großmutter gewidmet. Zwischenzeitlich hat man aber auch das Gefühl, man habe die Songs so oder so ähnlich schon mal gehört, wie zum Beispiel der Song "Evermore" zusammen mit Bon Iver, der doch stark an "Exile" aus dem Vorgängeralbum erinnert.

Den Vergleich mit "Folklore" wird man zwangsweise immer wieder ziehen – die spannende Frage ist, ob Swift den Erfolg des ersten Pandemiealbums auch wiederholen kann. "Folklore" war beim Streamingdienst Spotify beispielsweise knapp 45 Millionen Mal am ersten Tag gestreamt worden, ein absoluter Rekord und der stärkste Auftakt eines Albums im Jahr 2020.