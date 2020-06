Event-Branche sieht rot: So war die "Night of light" in München

Ein Problem der Veranstalter, die sich selbst auf einer "roten Liste der aussterbenden Branchen" sehen, ist die fehlende Möglichkeit, ausgefallene Events nachzuholen. Wer Livekonzerte anbietet, kann in den kommenden Jahren nicht einfach doppelt so viele organisieren, dafür fehlen die Künstler und das Publikum. Der Verlust könne also nicht "kompensiert" werden, so die betroffenen Unternehmer: "Es ist wichtig, auch die Öffentlichkeit auf die besonders hart getroffene Branche der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen und zu verdeutlichen, dass die derzeitigen Hilfeleistungen in Form von Kreditprogrammen nicht ausreichen. Da diese Kredite nicht wertschöpfend investiert werden können, sondern zur Deckung von Betriebskosten aufgewendet werden müssen, führt dies nach dem Verbrauch der Kredite zu einer erneuten Zahlungsunfähigkeit in Verbindung mit einer Überschuldung der betroffenen Unternehmen und Einrichtungen."