Evangelisches Kirchenparlament tagt in "Event-Arena"

Keine traditionsreiche Kirche, kein etabliertes Kongresszentrum, sondern eine riesige "Event-Arena" am Autohof im unterfränkischen Geiselwind wird an diesem Wochenende zum Tagungsort der evangelischen Landessynode. In der 3.000 Quadratmeter großen Halle an der A3 zwischen Nürnberg und Würzburg lassen sich die Abstandsregeln für die 108 Kirchenparlamentarier offenbar am Besten umsetzen.

Kirchenparlament in Sichtweite von Sexshop und Spielhölle

Vor der Tür, in Sichtweite, ragen die Werbetafeln von Schnellrestaurants in die Höhe, von drei Tankstellen, die alle zum Autohof gehören. Auch Elektroladesäulen gibt es inzwischen. Und ein Restaurant. Ebenfalls in Sichtweite: ein Sexshop und eine Spielhölle. In diesem Spannungsfeld werden die neu gewählten Synodalen erstmals zusammenkommen.

Landeskirchen-Sprecher Michael Mädler sagte dem epd, der Autohof sei auf Vorschlag eines Synodalen kontaktiert worden. Spannend wird auf jeden Fall, welche Stimmung in der Event-Arena aufkommt, wenn die Synodalen dort ihre Gesangsbücher aufschlagen oder auch ihr neues Präsidium wählen wollen. Die Halle, die viele in der Region nur abgedunkelt von Konzerten kennen, wirkt bei Tageslicht doch etwas sonderbar: eine Mischung aus Flughafen-Hangar, Dorfdisco und Lagerhalle.

Gesetz für digitale Teilnahme an Sitzungen

Um vorbereitet zu sein - sollte das Virus erneut Präsenzsitzungen unmöglich machen - wird die Landessynode ein Gesetz verabschieden, das auch die digitale Teilnahme an Sitzungen und elektronische Abstimmungen ermöglicht.

Corona-Krise war auch "Schubkraft"

Die scheidende Präsidentin der Synode, Annekathrin Preidel, kann nicht verstehen, warum es Kritik an den Kirchen in der Corona-Krise gab. So hatte die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht den Kirchen Versagen vorgeworfen. Preidel sagt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk: "Es war bei aller Lähmung eine Schubkraft spürbar."

Es seien kreative Spielräume und Gestaltungsräume entstanden, sowohl im digitalen Bereich wie auch im analogen Miteinander, so Preidel. "Da sind ganz neue Ideen entstanden, wie wir in den Kirchengemeinden miteinander in Kontakt geblieben sind."

Neue Landessynode jünger und zur Hälfte weiblich

Die Landessynode trifft sich in Geiselwind zu ihrer konstituierenden Tagung, dazu gehört auch die Wahl eines Präsidiums. Das Kirchenparlament, das unter anderem den Landesbischof wählt und Kirchengesetze verabschiedet, hat sich nach den letzten Wahlen deutlich verjüngt. Zehn Prozent der Synodalen sind unter 27 Jahre alt, die Hälfte ist weiblich.

Bedford-Strohm eröffnet mit Gottesdienst

Eröffnet wird die Synode am Freitag vom bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm mit einem Gottesdienst. Zu Begegnungen mit Truckern wird es am Autohof wohl nicht kommen. Wegen der Corona-Regeln sei dies nicht vorgesehen - wobei das durchaus Charme haben könnte: Ein evangelischer Gottesdienst mit Fernfahrern, oder: Talar trifft Tattoo.