"Ich glaube es ist ganz viel Vertrauen da", sagt Julia Helmke, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Für sie ist Vertrauen "fast ein Synonym für Gott, etwas, das wie Glaube und Atmen zum Leben dazu gehört. Ohne Vertrauen können wir Menschen eigentlich nicht als Menschen überleben." Vertrauen sei ein Grund, "der mich immer wieder auffängt, der trägt," aber auch die Bestätigung, dass einem etwas zugetraut wird, "dass ich meine Schwächen und Stärken einsetze für diese Welt."

Vertrauen und Misstrauen

"Wir leben von morgens bis abends mit Gegenständen und Dienstleistungen, deren Funktionsmechanismen wir nicht mal begriffen haben, aber auf deren Funktionstüchtigkeit wir uns verlassen",sagt der CDU-Politiker Norbert Lammert. "Wir vertrauen und müssen darauf vertrauen. Und gleichzeitig ist in unserer Gesellschaft das Misstrauen gegenüber beinah allem und jedem gewachsen." Mit Blick auf politische Botschaften empfiehlt Lammert aber eher ein konstruktives Misstrauen: "Also jedenfalls nicht die schlichte gläubige Übernahme eines noch so gut gemeinten Angebotes, sondern die kritische Auseinandersetzung damit."

Ein "ständiges Misstrauen" hingegen zerstöre das Gewebe, was eine Gemeinschaft auch zusammenhält, sagt die evangelische Theologin Margot Käßmann. "Ich finde dramatisch, wenn Vertrauensbruch zu Kriegen führt. Ich denke, wir müssen wieder ganz neu sehen, dass doch politische Beziehungen dadurch entstehen, dass Verträge gemacht werden und wir darauf vertrauen, dass diese Verträge, wie der Atomwaffensperrvertrag, auch eingehalten werden." Vertrauen beruhe auf Gegenseitigkeit, so Käßmann, die ihr Vertrauen auch auf Gott setzt: "Das finde ich ganz entscheidend, das ist für mich auch eine Lebenshaltung, dass Gott mein Leben hält und trägt auch in schweren Zeiten."