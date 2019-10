Evangelische Schwestern mit neuen Ideen für Nachwuchs

Seit Ende der 1940er Jahre leben Diakonissen im mittelfränkischen Puschendorf. Es sind Frauen, die ihr Leben dem Glauben und vor allem dem Nächsten widmen. Viele von ihnen haben in der Alten- und Krankenpflege gearbeitet und bis heute unterhalten die Puschendorfer Schwestern ein Alten- und Pflegeheim.

Doch wie den meisten Orden und Gemeinschaften fehlt auch ihnen der Nachwuchs. Dennoch möchten sie weitermachen: "Wir haben den Eindruck, dass wir hier vieles von Gott anvertraut bekommen haben. Menschen, ein großes Gelände. Und nur weil wir älter und weniger werden, soll das nicht aufgeben werden", sagt Sr. Evelyn Dluzak, die Vorsitzende des Schwesternrates.

Ein verbindlich gemeinsames Leben für alleinstehende Frauen

Ein Versuch, die Diakoniegemeinschaft auf breitere Füße zu stellen, ist das Angebot für Single-Frauen, die zwar selbstständig bleiben, aber gleichzeitig Teil einer Gemeinschaft sein wollen. Dazu müssen sie nicht - wie die Diakonissen früher - eine Tracht tragen und ein Teil der Wirtschaftsgemeinschaft werden. Sie können "Schwester" werden, ihrem Beruf nachgehen und wirtschaftlich unabhängig bleiben und sich "nur" dem geistlichen Leben anschließen. Dabei ist es auch ihre Entscheidung, ob sie alleine, in einer Wohngemeinschaft oder auch auf dem Puschendorfer Gelände leben. "Für uns ist wichtig, dass wir aufgrund des Glaubens zusammenkommen, dass man sich als Christin entschließt, die eigenen Gaben und Kräfte effizienter einsetzen zu können als alleine in der Kirchengemeinde", sagt Sr. Evelyn Dluzak.

Freiwilliges Soziales Jahr in Puschendorf

Und auch junge Menschen möchten die Puschendorfer Schwestern für ihren vielfältigen Dienst begeistern. Deshalb können Jugendliche hier ihr Freiwilliges Soziales Jahr machen. Sie arbeiten im Gästehaus mit oder sind auf dem weitläufigen Gelände im Einsatz. Der Slogan von "Crossing“, wie sich das Projekt nennt: Ein Jahr – für Gott – für dich – für andere. Die FSJ'ler leben in einer Wohngemeinschaft auf dem Gelände, erhalten ein Coaching und sollen nach ihrer Zeit hier besser herausfinden können, wohin sie selbst im Leben einmal wollen.

Mehr über die "Diakonissen von Puschendorf" erfahren Sie in STATIONEN am 30. Oktober um 19 Uhr im BR Fernsehen und in der BR Mediathek.