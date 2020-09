Evangelische Kirche stellt "Segen-Servicestelle" vor

Wer in Nordbayern sein Kind taufen lassen möchte, eine kirchliche Hochzeit plant oder Ansprechpartner für eine kirchliche Beerdigung sucht, ist hier richtig: Bei der "Segen-Servicestelle" der evangelischen Kirche, die am Donnerstag (24.09.20) in Nürnberg vorgestellt wurde. Sie ist vor allem für die Menschen gedacht, die sich nicht zu einer Gemeinde zugehörig fühlen, aber trotzdem den Segen der Kirche bei einschneidenden Lebensereignissen wie Geburt, Hochzeit oder Tod in Anspruch nehmen sollen.

Zuständig für ganz Nordbayern

Geleitet wird die Agentur in Nürnberg von Pfarrerin Karola Schürrle und ihrem Mann, Pfarrer Oliver Schürrle. Die beiden evangelischen Theologen sind nun für ganz Nordbayern zuständig. Am 30. September werden sie offiziell ins Amt eingeführt. Das Ehepaar Schürrle, das sich auch eine Pfarrstelle in Herzogenaurach teilt, versteht sich als Vermittler und Dienstleister. Die Servicestelle befindet sich im Haus Eckstein in der Burgstraße 1-3 in Nürnberg und ist unter der Telefonnummer 0911/2142349 erreichbar. Auch für den südbayerischen Raum gibt es in München eine solche Agentur.

Servicestelle bei Facebook und Instagram

Die jeweiligen Kontaktdaten und Angebote finden sich nicht nur klassisch auf der Internetseite der Evangelischen Kirche. Auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram ist die "Segen-Servicestelle" zu finden. Dort wird beispielsweise die Traukirche des Monats vorgestellt. Weiter heißt es auf Facebook: "Die Servicestelle für Taufe, Trauung, Bestattung und mehr wirbt für Segenshandlungen besonders bei Menschen, für die das nicht so selbstverständlich ist."

Evangelische Kirche will bei Jugendlichen bekannter werden

Auch sonst will die evangelische Kirche bei Jugendlichen offenbar bekannter werden und zeigen, wie vielfältig die Kirche ist: Mit sogenannten "Sinnfluencern" in verschiedenen sozialen Netzwerken. Ein Anfang des Jahres gestartetes Portal soll mit Geschichten von Influencern zeigen, wie breit gefächert die evangelische Kirche ist – von einem lesbischen Pfarrerinnen-Ehepaar bis hin zu einer Influencerin, die sich klar gegen Sex vor der Ehe ausspricht.