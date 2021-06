Evangelische Kirche in Deutschland: Seit 30 Jahren "vereint"

Ein historischer Tag war das, der 27. Juni 1991 im fränkischen Coburg. Darum wurde auch der rote Teppich ausgerollt für die Synodalen aus Ost und West - die Abgeordneten der evangelischen Kirchenparlamente. Feierlich wurden vier ostdeutsche Vertreter der Landeskirchen in den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland aufgenommen.

Die Stimmung sei harmonisch und friedlich gewesen, erinnert sich Klaus Engelhardt, der spätere EKD-Ratsvorsitzende, der damals als Bischof von Baden an der Synode teilgenommen hatte: "Jede Landeskirche hatte eine Partnerkirche im Osten. Und wir konnten uns immer wieder besuchen. Das war ein wichtiger Zusammenhalt." Man habe sich also gekannt, als man 1990/91 zusammengeführt worden sei.

Und trotzdem war die Lebenswirklichkeit der Christen in Ost und West sehr verschieden, gerade auch, was das Christsein betraf. Zwei Welten prallten da aufeinander. "Die hatten ja ganz eigene Erfahrungen im Kirchensein gemacht", so Engelhardt. "Die Kirchen aus dem Osten konnten lernen, was es heißt, Kirche zu sein, die nicht in Gegnerschaft zu politischen Institutionen ist, sondern einen öffentlichen Auftrag hat bis hinein in ganz säkulare Fragen."

Nähe zu Politik und Öffentlichkeit: Herausforderung für Ost-Protestanten

Pfarrer Axel Noack aus Bitterfeld, späterer Bischof von Sachsen formulierte seine Empfindungen damals vor 30 Jahren in Coburg so: Er sei ein bisschen erschrocken vor "diesem großen Verein". So in der Öffentlichkeit zu stehen, sei man im Osten nicht gewöhnt gewesen.

Gerade in den letzten Jahren der DDR war die Kirche im Osten zum Schutzraum auch für nicht gläubige Oppositionelle geworden. In vielen Kirchengemeinden entstanden zunächst Friedensgruppen, später Umwelt- und Menschenrechtsgruppen und schließlich Gruppen von Ausreisewilligen. Die Kirche in der DDR hat viel geleistet vor 1989: Die Gebetsgottesdienste sowie die Menschen, die mit Kerzen statt Steinen auf die Straße gingen, haben viel beigetragen zur friedlichen Transformation.

Die evangelische Kirche hat sich als Resonanzboden empfunden für die, die enttäuscht waren vom Regime - und somit als Motor der friedlichen Revolution. Nach 1990 war die Situation eine andere. Eine Herausforderung, konstatierte Regine Hildebrandt, damals Synodale in Coburg, später Ministerin in Brandenburg: "Wir sind auch in der Kirche nicht in der Lage, alles gleich gleichberechtigt zu können. Mir ist es ein Anliegen, dass die Kirche so wichtig bleibt wie in der DDR, dass sie die behält." Da brauche die Kirche Hilfe, denn die Randgruppen, die unter dem Dach der Kirche einen Unterschlupf gefunden hätten, seien jetzt nicht mehr da.

Eine evangelische Kirche für das geeinte Deutschland

Fast zwei Jahre hatten die westdeutsche EKD und der Bund der Evangelischen Kirchen im Osten die Wiedervereinigung zusammen vorbereitet - ohne dass dabei die Struktur der Landeskirchen aufgegeben wurde. Letztendlich war die politische Einigung Deutschlands 1990 entscheidend: Man brauchte eine gesamtdeutsche kirchliche Organisation als Interessenvertretung gegenüber der gesamtdeutschen, frisch vereinten Bundesrepublik.

Die Kirche war ja im Westen Teil des politischen Systems. Für die ostdeutschen Protestanten sei das so kurz nach der Wende noch ungewohnt gewesen, weiß Historikerin Claudia Lepp von der Forschungsstelle für Kirchliche Zeitgeschichte: "Es war die Erfahrung, nicht zu viel vom Staat zu verlangen, nicht zu nah sein, das wird von ostdeutschen Protestanten heute noch kritisiert, dass die EKD zu staatsnah war." Christen im Westen hätten sich nicht wirklich vorstellen können, dass Christsein auch Mut bedeutet. "Aber trotzdem sind sie gut zusammengewachsen."

Protestantisches Kernland gehört jetzt dazu

Eine Bereicherung sicher für das evangelische Selbstbewusstsein in Westdeutschland, dass die protestantischen "Kernlande" – Wittenberg, Weimar, Wartburg – jetzt wieder mit dazugehörten. Schwierig beim Einigungsprozess war dagegen die Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit: "Das Bild der Kirche in der DDR hat sich verdunkelt. Es wurde von Stasi-Kumpanei gesprochen und das war dann schwierig für die Kirchen im Westen, weil die ja ihre Kollegen im Osten unterstützen wollten und sich nicht sicher waren wie. Das hat eindeutig den Einigungsprozess belastet", so die Historikerin.

Vor dreißig Jahren wuchsen die evangelischen Landeskirchen aus Ost- und Westdeutschland zusammen, unter dem Dach der einen EKD: doch der Kontrast ist geblieben. Im Osten sind die Christen eine verschwindende Minderheit, die Hoffnung, dass nach der friedlichen Revolution viele Engagierte bleiben, hatte getrogen. Und im Westen sind die immer noch großen evangelischen Kirchen dabei, sich mit den aktuellen Traditionsabbrüchen auseinanderzusetzen und müssen erleben und fürchten sich vor dem Bedeutungsverlust.